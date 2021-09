Cerró el Cine Rex: “fue una sala emblemática y es una pena no poder seguir”

Paraná El cine Rex de Paraná cerró sus puertas

Después de 83 años de actividad, este jueves cerró las puertas el Cine Rex en Paraná. Sus salas, abrieron por primera vez en 1938 y funcionó ininterrumpidamente hasta el 2005 cuando debieron cerrar por la tragedia de Cromañón. Sin dejar de trabajar, lograron reabrir en 2006, siendo uno de los lugares que las familias y amigos elegian para mirar los estrenos. Tristemente, durante el mes de septiembre, emitieron los últimos créditos y la pantalla se apagó.Antonio Álvarez, titular del Cine Rex y el Cine Círculo dialogó consobre la sitacion que llevó a esta decisión. “El motivo de cierre es la pandemia y los alquileres que se hicieron difíciles de pagar. Los costos posteriores a eso, hizo que no podamos seguir y por optamos por retirarnos”.Este jueves iniciaron el proceso de desalojo para entregarla a sus dueños, la Sociedad Italiana. “Le dimos mucho a este lugar y él nos dio mucho. Sabemos que le devolvimos más de lo que podíamos”, expresó.Sin embargo, Álvarez, aseguró que el cine “fue una sala emblemática y es una pena el cierre”. Seguidamente, lamentó: “Si no tenemos sensibilidad con una pandemia, nunca la tendremos: Ese es nuestro mensaje”.Al ser consultado sobre el futuro del personal que se desepeñaba en el Cine de calle Monte Caseros, aseguró que los trabajadores serán trasladados al cine Circulo. “Vamos a reacomodarnos allá. Cuando estemos más derechos, veremos cómo hacemos”.El titular del cine Circulo, se consideró como “un pionero del cine en Entre Ríos” y contó que durante su vida abrió salas en lugares pequeños “donde era impensado tener un cine”. A su vez, apuntó que “hoy esta posibilidad es inviable, los costos de los equipos son muy altos. Hay que tener mucha pasión para poder hacerlo, no es lo que se ve de la puerta para afuera”.Al finalizar, señaló que el cine ubicado en calle Andrés Pazos inaugurará en breve “una cuarta sala con la mejor tecnología. No vamos a reemplazar este cierre, pero estamos trabajando para dar lo mejor”.