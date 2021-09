Multarán a ERSA Paraná por incumplimiento de recorrido que perjudicó a alumnos

Paraná Niños caminan 12 cuadras hasta la escuela por cambio de recorrido de colectivo

Padres, docentes y autoridades de las escuelas Záccaro y Los Constituyentes de Paraná, denuncian que desde el viernes, y sin previo aviso, la línea de colectivos urbanos Nº1 cambió su recorrido y dejó de pasar por el frente de las instituciones. Desde entonces,“El área de monitoreo detectó esta situación irregular y efectivamente,. Y ya se intimó a la empresa para que de inmediato se restituya el servicio como corresponde y, de hecho, ya está funcionando como corresponde, lo que ha sido verificado a través de nuestro sistema de GPS”, comunicó ael subsecretario municipal de Transporte, Diego Dlugovitzky.En ese sentido, Dlugovitzky anticipó queEs que según argumentó, “dentro de la concesión, la empresa tiene que atenerse a los recorridos, frecuencias y demás”.De acuerdo a lo que aclaró el funcionario municipal,, y adelantó que “en el transcurso de esta tarde o este viernes, la empresa recibirá el acta de comprobación ante el incumplimiento”.“Las explicaciones que dieron desde la empresa no nos satisfacieron porque de ningún modo puede cambiar el recorrido de manera inconsulta. Y si bien siempre se generan cuestiones por el tránsito, las que se charlan y se decide en base de las necesidades de los vecinos de la zona, en este caso no fue así”, apuntó Dlugovitzky al remarcar que “la empresa deberá resolver las explicaciones puertas adentro”.Se recordará que la directora de la escuela había indicado aque el chofer de la Línea 1 le informó que hasta que no mejore la calle no van a volver a pasar.Al respecto, Dlugovitzky reconoció que “la calle está deteriorada, como muchas calles de la ciudad desde hace mucho tiempo pese a que se trabaja muy fuerte para restablecer la trama vial”. “Sobre Ambrosetti hay que hacer un trabajo más importante, que no pasa por un simple bacheo. De igual manera,sin consultar a la municipal y que en conjunto se decida una vía alternativa en función de las necesidades de los vecinos”, remarcó.Punto aparte se le consultó al subsecretario municipal de Transporte por la recuperación de las frecuencias de las líneas urbanas, a como lo era antes a la pandemia.“Se volvió a la actividad presencial pero la cantidad de pasajeros no llega al 60% que era previo a la pandemia. No se recuperó la cantidad de pasajeros y la expectativa es que será difícil que se recupere este número porque la gente se organizó de otra manera, resolvió sus cuestiones en lugares más cercanos a sus domicilios, y muchas otras son solucionadas de forma online”, indicó Dlugovitzky.Al reiterarle a Dlugovitzky que la cantidad de pasajeros no debería condicionar la espera del resto de los usuarios del transporte de colectivos urbanos, éste acotó: