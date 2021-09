Miles de paranaenses completaron el esquema de vacunación con Astrazeneca

En el Hospital de la Baxada se llevó adelante una nueva jornada de vacunación contra el coronavirus. Se aplicaron segundas dosis de Astrazeneca. Había otorgados 1.420 turnos, mientras que también podían concurrir las personas que llevaban más de 60 días de aplicada la primera dosis.“Hace un mes me apliqué la primera dosis y ya me convocaron. Tengo confianza en la vacuna”, expresó una joven.Mientras tanto, un muchacho que concurrió sin turno comentó aque “el 5 de julio recibí la primera dosis, así que cumplo con el requisito de los 60 días. Con la primera no tuve ningún síntoma. Completo el esquema por si alguna vez hay que viajar o algo”, manifestó, al tiempo que acotó que la mayoría de sus allegados ya poseen las dos dosis.Por su parte, un joven que fue con turno, dio cuenta de que espera que “salga todo bien”, que tuvo covid a principio de año, pero “la pasó bastante bien”. Y expresó: “esperemos que la vacunación ayude”.Una mujer con su bebé en brazos y con otra de sus hijas acompañándola manifestó que “ayer a la tarde recibió la situación”.Contó que ser mamá de un pequeño nacido en pandemia “es complicado, pero tengo fe”.Y completó resaltando que tener las dos dosis “significa más seguridad para mí y mi familia”, al tiempo que acotó que no dudará en vacunar a sus niños cuando se incluya a este grupo en el calendario de vacunación.