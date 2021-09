Enfermera del San Roque se jubiló tras 33 años de trabajo: “Lo di todo”

"Un pedacito de mi corazón se queda acá "

Claudia Sánchez es una enfermera que se desempeñó durante 33 años en el hospital San Roque al servicio de los más pequeños y le llegó el momento de la jubilación. Muy comprometida con su trabajo, Claudia durante todos estos años atendió a miles de chicos en el área de la vacunación y según contaron sus compañeras, “”.Siempre predispuesta y con una alegría que la caracteriza Claudia transitó todos los días durante 33 años los pasillos del hospital y hoy comienza una nueva etapa en su vida. “Después tantos años de servicio y de darlo todo, más que nada en la pandemia, me llegó la hora de jubilarme, y me estoy despidiendo de lo que más me gusta”, valoró Claudia a“Deje todo durante la pandemia, para mi significó mucho trabajar incansablemente, me voy tranquila y por la puerta grande; estoy contenta porque me llevó las sonrisas de los niños que es el mejor regalo”, sumó la enfermera y destacó la labor de todo el equipo de trabajo.Claudia relató que, tras 33 años de trabajo, el hospital San Roque. “Son tantos años que no sé qué va a pasar, me tengo que tomar un tiempo para procesarlo”, dijo y dejó a entrever que, aunque esté jubilada seguirá muy ligada al nosocomio.Consultada sobre sus proyectos futuros, Claudia contó que “tengo proyectos en torno a la salud que es lo que más me gusta, pero primero quiere descansar por un tiempo”.Claudia contó que, en un último tiempo, cuando los chicos se iban a vacunar ella con el objetivo de tranquilizarlos y para que no tengan miedo, les cantaba canciones infantiles. “”, contó.“Ahora comienza una nueva etapa y es algo que se debe transitar con calma, fueron 33 años de servicios y ahora viene una nueva etapa que me tengo que adaptar”, expresó.Al respecto, una sus compañeras, Stella manifestó que en el sector de Enfermería tienen “sentimientos encontrados”. “Por un lado estamos felices porque ahora Claudia va a poder disfrutar más tiempo con su familia y seres queridos, pero se nos va una gran persona del servicio, ella es enorme, hizo mucho por el hospital y esperamos llegar a hacer un poco de todo lo que ella hizo”.“Estamos muy felices por ella, pero la vamos a extrañar, es la que alegra las mañanas con su carácter y su buena energía”, añadió.Claudia contó que durante su carrera tuvo momentos muy difíciles, pero durante la pandemia “había que trabajar incansablemente, y fue difícil, pero satisfactorio”, expresó y agregó que un deseo que tiene para todos sus compañeros es que “salga la ley de Enfermería porque somos profesionales y necesitamos que nos reconozcan, el trabajo es muy arduo”.Al finalizar, la enfermera expresó: “Todavía tengo mucho para dar y quiero seguir al servicio de la comunidad”.