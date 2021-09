Con gran presencia de fieles, se celebró la misa por San Miguel Arcángel

Este miércoles 29 de septiembre, la iglesia católica celebra a San Miguel Arcángel, el Patrono de Entre Ríos. En el marco de los festejos, en la capital entrerriana, se celebró una misa en la plazoleta de la Parroquia de calle Carlos Gardel, y por cuestiones de espacio, se posibilitó que los feligreses pudieran estar sobre la calle participando de la ceremonia.

Este año hay que tener en cuenta que se realizan arreglos en la intersección de calles Buenos Aires y Alameda de la Federación, razón por la cual el acceso a la iglesia lugar se ve limitado.Durante la homilía, el Padre Gustavo Horisberger, pidió combatir el virus de la corrupción que “mata de manera silenciosa y otras veces no tanto”.“Celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, mensajeros de Dios. Los hombres hemos olvidado lo que constituye nuestro verdadero ser, lo encubrimos u ocultamos. Y ellos nos invitan a entrar a nuestro interior, a acercarnos un poco más a nuestro origen; deberíamos convertirnos continuamente en mensajeros de Dios. Apartarnos de los caminos equivocados y orientarnos siempre de nuevo hacia Dios. La Fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades”.“Otra función del arcángel Miguel es la de ser protector del pueblo de Dios, él nos ayuda en nuestra peregrinación personal y comunitaria, a acoger el bien y rechazar el mal”, dijo el Padre.“Conmemoramos a San Miguel en un momento particular, en que estamos sufriendo el flagelo de la pandemia del coronavirus, que pasa entre nosotros dejando su huella de dolor y muerte entre otras consecuencias, algunos han perdido a sus familiares y otros han padecido la enfermedad.Pero en Argentina desde hace muchos años padecemos otro virus, tanto o más grave, que es el virus de la corrupción que ha matado y sigue matando de manera silenciosa y a veces no tanto. La corrupción hace llamar bien al mal y mal al bien. Nuestro drama como argentino es que no hay disposición para luchar contra este virus y para ello debe haber una constante reacción personal a no tranzar con la mentira, no pactar con el mal y no aceptar los escándalos de los cuales Jesús ha hablado en los Evangelios”.“También debe haber una decidida voluntad social de oponerse a esta corrupción. Se debe reconocer la presencia de este mal y no permitir que la conciencia ante él se adormezca, se anestesie, lo naturalice. No se debe tolerar de ningún modo, no se debe buscar sacar ventaja de esta corrupción, se debe atender por el contrario a forjar un clima común que anime a vivir en la verdad y practicar el bien, en las pequeñas cosas y en las importantes”, dijo el Padre Horisberger.Para finalizar le pidió a San Miguel Arcángel “que nos defienda, que sea nuestro amparo, que reprima a satanás y proteja a cada uno de nosotros, a nuestra patria de las tinieblas que nos pueden envolver. También debemos invocar a Nuestra Señora del Rosario para que nos acompañe en el camino de nuestra Fe para llegar a su hijo Jesús”.Tras la misa, se realizará por toda la zona que comprende la parroquia y al finalizar, la Banda de la Policía se presentará en la plazoleta para deleitar a los fieles con su repertorio.