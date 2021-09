Florecen los árboles Falsa Caoba y embellecen distintas zonas de Paraná

Los hermosos y pintorescos árboles, Falsa Caoba que se encuentran en diversas zonas de la capital entrerriana, principalmente en calle Victoria, tienen grandes flores en tonalidades rosadas y blancas. Con troncos altos y hojas redondeadas en tonos verdes oscuros adorna calles y veredas de Paraná.Estos árboles se suman a la cantidad de ejemplares que embellecen la capital entrerriana, como los tradicionales lapachos con sus tonos rosados y lilas y los aromitos que le dan el toque amarillo al paisaje.En esta ocasión, las cámaras deregistraron las innumerables flores de los árboles Falsa Caoba que había en calles y veredas. Según conoció este medio, es muy común confundir a la Falsa Caoba con el árbol Pesuña de Vaca, cuyas flores son muy perecidas, casi idénticas. Sin embargo, unas de las principales diferencias residen son las propiedades curativas de las hojas.Las Falsas Caobas florecen durante el mes de septiembre y luego a fin de año. Este árbol en particular no es de uso medicinal y por lo tanto sus hojas no se deben utilizar para hacer té, a diferencia de la Pesuña de Vaca. Una de las características de la Falsa Caoba es que se utiliza mucho la madera para realizar muebles.En avenida Ramírez, se encuentra el primer ejemplar de Falsa Caoba que se plantó en Paraná, y según contaron fue traído desde la provincia de Misiones.