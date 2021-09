Carnet de conducir: así es el nuevo circuito para rendir el examen práctico

En el marco de las mejoras que se realizan a las oficinas municipales del Registro de Conducir ubicadas en la zona del Parque Varisco de Paraná, se señalizó un circuito para autos y motos aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.Se trata de un espacio donde realizar las maniobras óptimas que forman parte del examen práctico que deben rendir aquellos que tramitan su carnet de conducir por primera vez y quienes lo renuevan. El circuito estará habilitado a partir del 19 de octubre, pudo saberla coordinadora del área practica del Registro de Conducir de Paraná, Nadia Ábrego.El circuito de autos tiene 80 metros y el de motos 65. “Donde termina el circuito para autos, continúa el que es para motos”, comentó la agente municipal al tiempo que hizo referencia a una parte del circuito “zig-zag con conos”.Quienes rindan el examen tendrán que cumplimentar una serie de requisitos para poder evaluarse que consisten en arranque, detención, maniobras de zig zag, estacionamiento a 90 y 45 grados, estacionamiento paralelo al cordón, maniobras de reversa, todas situaciones en las cuales se encuentra un conductor cuando sale a la calle y tiene que manejar.Ábrego informó que “el examinador -un matriculado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial- le hará varias preguntas y decidirá si aprobó o no, y eso se envía a Registro de Conducir”. De acuerdo a lo que indicó, el personal capacitado contará con una “tablet a través de la que se le tomará evaluación”.“Se rendirá a través de un sistema de turnos y no será un control por tiempos, sino que el conductor tendrá el tiempo que disponga para poder realizarlo”, aclaró. “Entre 40 y 60 personas asisten a diario a rendir el examen práctico”, reveló la coordinadora del área practica del Registro de Conducir de Paraná.En la oportunidad, la coordinadora fundamentó que “las medidas están implementadas para que cualquier vehículo lo pueda hacer, o sea que deben adaptarse y hacerlo bien”. “Hay conductores que por más que hace mucho que manejan no tienen los conocimientos y la práctica necesaria para estacionar y fallan en diferentes maniobras”, destacó al remarcar que “la falla más común es no ponerse el cinturón de seguridad, y eso ya implica desaprobar” el examen práctico para la obtención de la licencia de conducir.Punto aparte, Ábrego comentó que “en el Registro de Conducir hay personal capacitado para ayudar a los adultos mayores con respecto al inicio del trámite, para crearse un usuario y contraseña e imprimirles el CENAT para que puedan pagar el sellado”.De acuerdo a lo que se aclaró, los conductores deberán rendir “los cursos de estrellas amarillas y sobre violencia de genero porque es un requisito necesario para otorgarles el carnet”.