Advierten sobre la peligrosidad de una balsa en la dársena del puerto de Paraná

El río Paraná continúa descendiendo y esta jornada mide diez centímetros menos que la última medición en el puerto de la capital entrerriana. Exactamente tiene una altura de 20 centímetros, según la medición realizada por Prefectura aIntegrantes de la escuela de Canotaje de Paraná, advierten a los ciudadanos por la peligrosidad que genera una balsa en la dársena del puerto debido a la bajante del río y los vientos que se registran.“Estamos muy preocupado por esta situación. Queremos advertirles a los palistas que no se acerquen al lugar, porque el río está corriendo demasiado rápido y muchas veces no tiempo de eludir la balsa”, expresó aVíctor Rodríguez, presidente de la escuela de canotaje.Según comentó el hombre, hace unos días, una piragua que navegaba por el lugar fue “chupada” por la balsa. “El agua que viene desde el este choca con la balsa y cualquier embarcación que vienen flotando, si no lo pueden controlar, impactaría”.Además, Rodríguez les llamó la atención a las lanchas que pasan cerca de las embarcaciones más pequeñas: “hace unos días casi sufrimos un grave accidente, cuando paso una situación así y casi se dan vuelta. Afortunadamente no pasó nada”.