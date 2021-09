El Concejo Deliberante adhirió al programa de asistencia a víctimas de la trata

Por unanimidad, el cuerpo legislativo paranaense sancionó este lunes un proyecto de ordenanza adhiriendo al "Programa de Prevención, Protección y Asistencia a la Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas" (ley provincial Nº 10.032) y al "Protocolo Interinstitucional e Intersectorial de Acciones destinadas a la Prevención, Asistencia y Recuperación de las Víctimas del Delito de la Trata de Personas" (ley provincial Nº 10.852).La iniciativa, promovida por las concejalas Luisina Minni, Fernanda Facello Geréz, Ana Ruberto y Susana Farías (Creer Entre Ríos), crea la Mesa de Integración con el objetivo de realizar el seguimiento y control del Programa y Protocolo mencionados.La misma estará integrada por dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, dos por el Honorable Concejo Deliberante, uno en representación de distintas O.N.G. vinculadas directamente a esta problemática, un representante del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, uno en representación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia y otro por el Poder Judicial de la Provincia.En la exposición de motivos, sus autores sostienen que el objetivo de la norma aprobada es promover la prevención de este tipo de acciones, centrando la atención hacia la asistencia a las víctimas, generando un entorno de respeto y confianza, desarrollando una actitud de empatía que brinde contención hacia la misma.Esta asistencia deberá garantizar la atención psicológica y médica y un asesoramiento jurídico y legal pertinente en todos los casos que corresponda.Más adelante consigna que "la expansión de dicho delito a nivel mundial, no se limita a la práctica con fines sexuales, incluyéndose como formas de explotación la laboral, la esclavitud o prácticas análogas a la misma, la servidumbre o la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos, captando a mujeres, niñas, niños y hombres".El presente programa tiene como objetivos propender a la acción conjunta de los poderes del Estado, dirigir la acción estatal e impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de trata, para que las medidas que se tomen contra éstas no redunden en un desmedro de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, dirigiendo la acción estatal hacia un trabajo conjunto y armónico de la sociedad civil y del sector privado en general.También y con el voto unánime de los ediles presentes, el Concejo Deliberante aprobó otra ordenanza mediante la cual se crea en el ámbito de la Municipalidad de Paraná la Comisión Especial Ad Hoc de Homenaje por Malvinas, la que tendrá como función asesorar, coordinar y participar de los actos y homenajes referidos a la cuestión de Malvinas y, en particular, lo referido al 40º aniversario de dicha gesta que se cumplirá el año próximo.Los impulsores de la iniciativa Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos por el Cambio), explican los fundamentos de la misma en que ésta responde a un pedido formulado por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas local.Al respecto los legisladores resaltan que "honrar la memoria de los compatriotas que dieron su vida en la guerra por la liberación de las islas Malvinas, es un compromiso de honor ineludible y que la valentía y coraje de nuestros héroes, constituyen un legado vivo de la historia de nuestro país".