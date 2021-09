Día del Empleado de Comercio: locales que abrieron los atendieron sus dueños

Paraná Locales permanecerán cerrados este lunes por el Día del Empleado de Comercio

El feriado por el Día del Empleado de Comercio se trasladó del domingo 26 al lunes 27 de septiembre y es por ello que durante la mañana muchos locales del microcentro permanecieron cerrados.Elonce TV recorrió la peatonal y observó casi todos los locales cerrados, solo algunos estaban abiertos y fueron atendidos por sus dueños. Desde un negocio que se dedica a la venta de instrumentos e insumos musicales, contaron a Elonce TV que decidieron abrir sus puertas ya que “no está prohibido”“Los empleados están festejando su día, y es una jornada no laborable no es que está prohibido abrir”, sentenció el dueño y contó que hubo movimiento durante la mañana: “Muchos se acercan preguntan y otros compran”, dijo.Por otro lado, contó que "hace un tiempo que tenemos resultados negativos, y las perspectivas a futuro no son buenas, pero hay que seguir peleándola”, sumó y agregó que se oponen al horario corrido: “Sirve solo en las ciudades grandes, acá todos viven a unos 15 minutos y muchos tienen modalidad propia; ya se probó y quedó a la vista que no funciona”.