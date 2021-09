Alumnos realizaron una sentada en una secundaria de Paraná: lo que reclamaron

Alumnos de la escuela secundaria Nº16 “Del Centenario” de Paraná realizaban una sentada en la mañana de este lunes “para que cambien varias cosas”, registróApuntaron contra la rectora, Prof. Gabriela Grieve, quien asumió en 2019, y a la que le reprocharon, entre otros puntos, el no haberles autorizado los festejos por la Estudiantina y y cuestiones de infraestructura.“Nos sacan cosas por protocolo, pero la escuela es un desastre; entrás a un baño y están todos sucios, no hay jabón, no hay alcohol en gel, no hay papel higiénico, no te podés sentar porque está todo sucio alrededor. Hay aguas servidas, algunos sanitarios están clausurados y solo funcionan los del primer piso. A los baños del piso de arriba no los abren porque, según las palabras de la rectora, es mucho para limpiar. Y nos molesta porque no podemos ir a un baño por el olor a pis”, se quejó una de las estudiantes, Muriel.Y continuó: “Los chicos que no pueden subir a las aulas porque están operados, tienen clases en la biblioteca; y no pueden estar todos amontonados”. “Mi compañero tuvo que alzar a otra, que está operada, para llevarla hasta el aula de informática porque el ascensor no funciona”, comentó.En relación a los reclamos por infraestructura escolar, la rectora les habría dicho que “no puede hacer nada, porque está fuera de su alcance”. “En 2019 hicimos un bingo y algunas rifas para conseguir cortinas, pizarras y borradores, todo se abonó, pero nunca vimos nada de eso”, apuntó Aldana, otra de las alumnas en protesta.También acusaron malos tratos por parte de los directivos. “La mayoría de los directivos abusa del trato hacia los chicos de 1º y 2º que todavía no saben los derechos que tienen. Una le gritó, empujó y apretó fuerte el brazo a un alumno; ya pedimos que la reemplacen y supuestamente no se puede”, contó.Reclaman además por la no autorización para celebrar la Estudiantina. De acuerdo a lo que comentaron aelevaron el pedido formal para solicitar el permiso, pero el mismo les fue negado. “La directora nos pidió que nos comportemos porque normalmente los chicos de 6º tiramos bombuchas y cohetes, pero nos negó la mayoría de las actividades por protocolo. El viernes volvimos a pedirle permiso y dijo que no, que no se podía”, se quejó Aldana.Los alumnos contaron que juntaron firmas entre alumnos y docentes, y hasta crearon una comisión estudiantil para ser voceros de sus propios compañeros ante las autoridades escolares. “Y llamaron a mi mamá porque supuestamente estamos haciendo mal en reclamar, pero están equivocados porque nosotros tenemos el derecho a reclamar cuando las cosas están mal”, sentenció Muriel.