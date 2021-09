José María Bustamante, con 92 años, una vida dedicada a la publicidad

El reconocido publicista cumple este viernes 24 de septiembre sus 92 años. Con una salud “de fierro”, se definió como “un sobreviviente de la publicidad”, recibió a nuestro medio y rememoró los inicios de su actividad, que con el tiempo fue adaptándose a las necesidades crecientes del mercado.



“Cuando comencé había dos medios en Paraná, LT 14 y El Diario. Eso era lo que facilitaba pero los comerciantes no tenían la conducta de hacer publicidad. Había pocas agencias. Un tenor reconocido de aquella época, Eduardo Vacaluzzo, me encontró y me dijo que lo vaya visitar a la radio, era gerente comercial. Yo era conocido porque jugaba al básquet, él también jugaba al básquet. Yo trabajaba en el ferrocarril y a la tarde la tenía libre. Fui a la cita que me dio, duró media hora el encuentro y ya salí con las tarifas. El curso que me dio duró veinte minutos. Ahí empecé la calle”, comenzó rememorando respecto a sus inicios en la publicidad.



Entendió que como “era conocido, tuve éxito” y como anécdota para ilustrar dijo: “Antes del año estaba ganando más que el director de la radio. Caminaba la calle y como me decían mis amigos, he gastado mucha suela de zapatos”. Comenzó en el año ‘60.



“Había que descubrir clientes nuevos, no se podía visitar los clientes que ya tenían El Diario y la radio. Accidentalmente encontré a un escribano Guillermo Seri, hoy fallecido. Él estaba en Crespo y le pregunté cómo estaba el ambiente publicitario. Me dijo que allí no había nada de nada, sólo se escucha LT 14, me dijo. Es una ciudad que progresaba día a día; fui y realicé un primer contacto radial, hice Crespo hacia el futuro y tuve un éxito terrible. Seguí creciendo y a los años llevé la idea de hacer la fiesta nacional de la avicultura porque era una actividad floreciente, todas las familias tenían su gallinero en el fondo de sus casas; empecé a trabajar en el año ‘62”, recordó.



Para esa primera fiesta fui y lo invité al presidente de ese entonces, Arturo Ilia. Él me pidió que le extendiéramos una nota y “me prometió que con todo gusto iba a venir. Y vino. Había una sola cuadra asfaltada en Crespo”, dijo.



Respecto de este festejo especial, en el día de su cumpleaños, afirmó que está “muy feliz, muchos mensajes me han llegado y tengo la compañía de mi esposa, hijos, nietos y bisnietos. Es grande mi familia”.



“Es un día feliz para mí, cumplir 92 años no es fácil. Pero voy a llegar hasta los 100, largos”, auguró, entre risas.



Mencionó que aún trabaja, no como antes, pero lo hace: “Tengo mi nicho publicitario aún, hay días que tengo actitud y tengo tiempo. Me siento feliz de hacerlo”. Elonce.com.