Puesteros y carribares "tienen que ser autorizados y el municipio decide dónde"

Paraná Puesteros y dueños de carribares protestaron tras intimaciones de desalojo

Sobre las ubicaciones

Paraná Intimaron a puesteros de venta de verduras para ser desalojados del microcentro

este viernes en el microcentro de Paraná tras las intimaciones de desalojo que recibieron. Al respecto,consultó al responsable de la secretaria Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná,que estos deben cumplir para poder desarrollar su actividad., ya sea para los transeúntes, motociclistas y automovilistas; y que se respete el comercio formal ya instalado", explicó ael responsable de la secretaria Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa.Y agregó: "Estas ordenanzas regulan la distancia que tiene que tener quien vende de forma ambulante de, por ejemplo, la venta de frutas y verduras; entendemos que pueden estar inscriptos en la AFIP y la AFIM pero además, hablamos de las ubicaciones"."Se desarrolla una obra importante sobre peatonal San Martín y hay centros comerciales en la ciudad que se ven avasallados por ciertas actividades que no están permitidas; algunas porque de la mercadería se desconoce su origen, porque se requieren de controles bromatológicos y demás condiciones que no se cumplen", apuntó el funcionario municipal.De acuerdo a lo que remarcó Testa, desde el municipio se comprende que la venta de mercaderías "es un trabajo digno", pero insistió con respecto a laen un inmueble por el que paga un alquiler todos los meses, que le paga a sus empleados y el origen de su mercadería tiene una trazabilidad, como todo comercio regular".Sobre la instalación de manteros y puesteros, el funcionario municipal recalcó:"Despejamos lugares y hacemos reubicaciones que no se respetan porque después vuelven al mismo lugar donde ya se les había dicho que no", subrayó.Asimismo, mencionó que los inspectores municipales de Control Urbano y Habilitaciones "sufren a diario" las consecuencias por hechos de violencia similares a los registrados en la noche del miércoles sobre Peatonal San Martín. "Los agentes municipales, hace diez días atrás, fueron amenazados por un vendedor de frutas y verduras que tenía un arma de fuego en su camioneta, por lo que también tuvo que intervenir el 911. Son situaciones que ya no se pueden permitir, porque además pueden tener otras consecuencias más graves", insistió Testa."Hay vendedores que realizaron el trámite de habilitación, pero su ubicación no es la que la ordenanza establece;", explicó el secretario de Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná.: sobre la costanera baja había un puesto al lado del otro e incluso con conexiones ilegales a las columnas de alumbrado y deben contemplarse cuestiones de seguridad porque se manejan con garrafas", argumentó."La ordenanza sobre carribares regula cómo debe desarrollarse la actividad, el propietario debe contar con el carnet para la manipulación de alimentos, el paso por Bromatología municipal, pero, destacó.

Puesteros y carribares "tienen que ser autorizados y el municipio decide dónde"

Lo que dice la ordenanza para carribares

Respecto a la instalación de carribares en plaza Mujeres Entrerrianas y Parque Varisco, Testa fundamentó: "Es entendible que quieran estar en zonas de mayor afluencia de público,porque el espacio público es para el disfrute de toda la gente y no puede ser ocupado por un carribar"."Tienen que cumplir con ciertos requisitos, ypara no ocasionar un accidente, y no hemos tenido de esas presentaciones. Pero otra cuestión es ubicarse dentro del parque, subir la instalación al parque está destinado a otro uso", insistió.Consultado al funcionario municipal qué ocurre entonces con los, éste explicó: "Cuando comenzó la pandemia, los bares que por las dimensiones no les daba la capacidad para cumplir con el aforo, lo hacían al aire libre; en Paraná se habilitó a que los bares pudiesen disfrutar del espacio público, sea una vereda o una plaza, con mesas y sillas".La ordenanza 9714 promulgada por el Departamento Ejecutivo en junio de 2018 estableció el marco regulatorio para la habilitación general y el otorgamiento de permisos precarios de usos particulares, para la elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en los vehículos gastronómicos denominados "Food Trucks", en la ciudad de Paraná.La normativa estableció queiban a ser el Thompson, Costanera Baja, Costanera Alta, Parque Varisco, Bajada Grande, Toma Vieja, Plaza Mujeres Entrerrianas y Parque Gazzano, quedando facultada la autoridad de aplicación para agregar o suprimir lugares habilitados.Consultado a Testa sobre este punto, el funcionario municipal aclaró que, pero que los dueños de los carribares, después de cumplir con todas las disposiciones en cuanto a salubridad y bromatología, deben indicar un posible lugar para la unidad, y la Municipalidad luego les autorizará dónde poder hacerlo., explicó.Además, aclaró que, por lo cual, un carrito no puede estar más de siete días estacionado en el lugar".; la Municipalidad puede revolcárselo cuando quiere o cuando se considere que, por ejemplo, obstaculiza el tránsito vehicular", mencionó. Según Testa, la instalación de un puesto o carribar en determinado espacio,