Puesteros y dueños de carribares protestaron tras intimaciones de desalojo

Paraná Intimaron a puesteros de venta de verduras para ser desalojados del microcentro

protestaron este viernes en el microcentro de Paraná tras lasque recibieron., y nos está cortando las fuentes de trabajo;al igual que comercios que tuvieron que cerrar por la pandemia”, explicó ael dueño de un carribar que estaba apostado en Plaza Mujeres Entrerrianas (en el ex hipódromo).“Esperamos la llegada de la temporada para poder comenzar con la venta ambulante nocturna. Me dedico a la venta de choripanes y hamburguesas, así que tengo todo lo más limpio posible, tengo salubridad y cuento con grupo electrógeno”, explicó el hombre.Y agregó: “La mayoría de los vendedores ambulantes estamos habilitados, pero, se quejó el dueño de un carribar.“Esta resolución ahonda más crisis poscovid porque estuvimos más de un año y medio encerrados esperando a poder trabajar y sacan una normativa por la que nos quieren desalojar a todos, sin ningún tipo de criterio”, coincidió otro al apuntar:; si los ciudadanos somos todos iguales, no hay de primera y de segunda”. “Creo que Bahl tendrá la sensibilidad social de dejarnos trabajar, si las banderas del peronismo son las de la justicia social”, agregó.“La orden fue la de sacar todos los puestos, pero necesitamos una respuesta porque queremos trabajar;, manifestó un ambulante cuyo puesto de venta de tortas fritas fue desalojado de Parque Varisco.porque entre ellos (por los funcionarios municipales) se van pasando la pelota entre ellos”, sentenció.El operativo por el que los desalojaron fue dos días después de la pelea que protagonizaron vendedores ambulantes procedentes de Buenos Aires en plena Peatonal San Martín.