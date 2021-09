Intimaron a puesteros de venta de verduras para ser desalojados del microcentro

Paraná Vendedores ambulantes protestaron en el microcentro por intimaciones de desalojo

Puesteros de venta de frutas y verduras apostados en el microcentro de Paraná a través dedenunciaron que iban a ser desalojados de la vía pública tras una inspección municipal. El operativo, que se desarrolló esta mañana, se da dos días después de la pelea que protagonizaron vendedores ambulantes procedentes de Buenos Aires en plena Peatonal San Martín.“Le expliqué al inspector que tengo la libreta sanitaria autorizada por el municipio y una ordenanza de enero de 1985 que dice que nosotros podemos trabajar en el centro, que le pago a la AFIP, pero los inspectores me dijeron que no armara porque me iban a llevar la mercadería”, indicó el puestero al cuestionar: “Le pregunto al intendente qué le pasa con los vendedores ambulantes, si solo queremos trabajar”.Guillermo, quien según lo que expuso, hace 50 años que se dedica a la venta callejera y para lo que invirtió unos 50.000 pesos, fundamentó: “Qué le voy a dar de comer a mis hijos y nietos. A nadie le pido un plato de comida, lo único que quiero es la libertad de trabajar”.“Una vez tiramos tres camiones de frutas, en los ´80. Ya pasaron diez intendentes y este, con todo respeto, es una mugre. Cómo no nos va a dejar trabajar”, apuntó.El puestero le dijo aque pensaba estacionar su camioneta, pagarle al cuida-coches y vender la mercadería desde ahí. “Porque a mi propiedad no la pueden tocar ni hacer nada”, acotó al respecto.