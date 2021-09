Dueños de carribares se reunieron en asamblea tras notificación municipal

De acuerdo a la notificación que recibieronJorge, en diálogo con, aseguró que en el predio de esa plaza “somos 10 ó 12 familias que vivimos de esto. Ventemos tortas fritas, choripán. Realizamos esta actividad todos los días, a causa de la situación que vivimos. Nos han notificado que no podemos estar acá. Le estamos pidiendo a las autoridades que revean esta situación. Somos familias que vivimos de esto”.Otro de los puesteros destacó: “Queremos que nos reciban las autoridades. Hay mucha gente que por esta situación del Covid la hemos estado pasando mal y ahora nos encontramos prácticamente con el vaso vacío, a raíz de que nos notifican que debemos dejar de dejar de hacer nuestro trabajo”.Matías, quien tiene un puesto de tortas fritas en el Thompson, mencionó que en la jornada recibió la notificación de la comuna. “Nos dicen que no podemos seguir trabajando. A esto lo vengo haciendo desde hace tres años. Es nuestra única salida laboral. Lamentablemente por las nuevas ordenanzas, no tenemos en claro el por qué, nos dejarían sin trabajo”.“Los empleados municipales que vinieron a notificarnos nos dijeron que era una decisión tomada por el Ejecutivo. Nos dejaron terminar la jornada laboral pero nos dijeron que si mañana venimos a trabajar nos iban a requisar las cosas”, dijo otra de las personas que cuenta con un carribar en Plaza Mujeres Entrerrianas.Otra las participantes de la asamblea, afirmó: “Nosotros tenemos todo en regla, pagamos los impuesto nacionales, provinciales y municipales. Hace cuatro años que estamos acá; este es un emprendimiento familiar”.Desde Prensa de la municipalidad se indicó aque la notificación parte de que “ocupan ilegalmente el espacio público con venta de mercadería que no tiene ningún tipo de control bromatológico. No están inscriptos en AFIM, no pagan ningún tipo de tasa”.“A partir de los hechos de violencia que se suscitaron este miércoles por noche en la peatonal se incrementaron los controles que ya se venían realizando”, manifestaron desde la comuna.