El índice de desocupación bajó al 9,6% en el país: cómo impacta en Paraná

El índice de desempleo se ubicó en el 9,6% al cierre del segundo trimestre, por debajo del 13,1% de igual período del 2020, y del 10,2% del primer trimestre del corriente año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto, la sub ocupación demandante, que comprende a la gente que trabaja menos de 35 horas semanales, aumentó al 8,5% contra el 5% del segundo trimestre del año pasado, mientras que los “no demandantes” bajo al 3,9%, contra el 4,6% de igual lapso anterior.Eduardo Macri, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Paraná.En la ciudad, esos índices corresponden a un “4.6% de desocupación, la capital entrerriana tiene 6.000 habitantes desocupados y subocupados alrededor de 10.000”, dijo. A su vez, el funcionario comentó que “comparado a otros periodos, bajó entre 5 y 6 puntos. En plena pandemia se llegó a un índice de 7.3, se ha reducido enormemente y creemos que esto seguirá bajando”.Eduardo Macri informó que el Gran Paraná tiene una población de 280.000 habitantes y la población económicamente activa es de 129.000: “por lo tanto los ocupados son 123.000 y los desocupados 6.000”. Sobre la localidad de Concordia, el secretario de Hacienda comentó que “la cantidad de ciudadanos es casi igual a la mitad que la capital entrerriana, pero la población económicamente activa es de 66.000, los desocupados también son 6.000 pero impacta más por la población activa”.El funcionario también comparó los números con Santa Fe: “la población es casi el doble, la población económicamente activa también es casi el doble y la desocupación es de 13.000 habitantes, pero tienen una subocupación de 32.000 ciudadanos. Es decir, Santa Fe tienen un problema de empleo y desocupación que no lo tenemos nosotros”.En ese sentido, comentó que “hay que reivindicar y no denostar al empleado público, porque morigera la población económicamente activa de Paraná, que no lo tienen otros lugares. Nunca hay que decir que Paraná es solo de `empleados públicos´ por que los tiene si, pero también del sector privado ”.Al finalizar, el secretario destacó que “las políticas públicas hacen al empleo y nosotros estamos bien ubicados, ya sea por los créditos, programas de inserción laboral, próximamente se lanzará el programa Te Sumo. El IFE es una circunstancia muy necesaria, para sectores que todavía están golpeados”.