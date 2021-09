Vendedores ambulantes protagonizaron un violento enfrentamiento anoche en el microcentro de la capital entrerriana. Según las imágenes a las que accedió, estas personas se insultaron, se agredieron con golpes de puño, se arrojaron mercadería y hasta se tiraron con mesas y sillas del local gastronómico ubicado en la intersección de la peatonal San Martín y calle España.uno de los dueños de Live Rock, Marcelo Barsuglia, tras la pelea que protagonizaron los vendedores ambulantes. Y agregó: “Estamos a disposición para ver de qué manera podemos erradicar esto porque estamos en plena peatonal, la que se está poniendo en valor, y si queremos que apostar a una ciudad pujante y turística tenemos que trabajar entre todos para solucionar estos temas”.

“Si no se toman las medidas del caso, será peor, porque la violencia crece y lamentablemente nadie toma cartas en el asunto”, reprochó al comentar que los vendedores ambulantes provienen “de Santa Fe o de Rosario”, los que están en Paraná “por un día o dos, a hacer sus transacciones y después se van”.En la oportunidad, Barsuglia remarcó que “este tipo de hechos suceden con bastante frecuencia, no con la violencia de ayer, pero sí hemos tenido otros episodios por los que ingresan al local y se pelean adentro, poniendo en riesgo a nuestros empleados y clientes”.“Las sillas fueron utilizadas como botín de guerra para pelear”, sentenció. De acuerdo a lo que indicó, las sillas metálicas que registraron roturas ya fueron reemplazadas.“Gracias a Dios no había clientes sentados y pocas personas circulando porque era un horario en el que los negocios van cerrando”, estimó al respecto.Finalmente, acotó que, durante el verano, el local cuenta con personal policial adicional contratado.