Coronavirus: aplicaron dosis de vacuna Cansino en el Volcadero de Paraná

En barrio San Martín de la capital entrerriana aplicaron la vacuna Cansino contra el coronavirus, la cual tiene como características que requiere de una sola dosis. Para ello se había realizado en la zona del Volcadero un rastrillaje previo.que “esta vacuna es más operativa por el tipo de trabajo que hacen ellos. Es la oportunidad de encontrarlos en el momento justo. Tenemos registrado 80 en este lugar y sumamos a algunos que vienen a trabajar”. Por ello, estimaban que la cantidad de vacunados superaría las 100 personas.Remarcó que “es buena la convocatoria” y acotó que “lo ideal es que después de la vacunación se tomen un descanso, pero es normal que algún porcentaje de los vacunados tenga fiebre o algo”.“Recibí la vacuna, antes no había tenido la oportunidad. Acá, como está la pandemia, nos hace falta”, expresó un hombre, quien remarcó que nunca tuvo una enfermedad “ni un empacho, solamente una vez que me pateó el caballo en la cara. Hace 70 años que trabajo acá”, reveló.“Acá llegan distintas cosas, incluso para comer. Nos cuidamos entre nosotros, somos como una familia”, acotóUna mujer expresó que no se había anotado y valoró como “una gran idea que hayan venido acá. Nosotros no podemos salir, porque tenemos que laburar”. Y comentó que en el lugar junta “plástico, cartón y lo que se pueda encontrar para comer. La situación está bastante mal”.Expresó que les pagan alrededor de 15 pesos por el kilo de cartón, 20 por el plástico, pero “tenés que juntar para hacer unos 500 o 600 pesos por día, pero es difícil para mi sola”.María García, quien hizo los rastrillajes, dijo que recorrieron casa por casa y “vinimos al Volca para informarles que el operativo venía acá. A muchos les da pudor decir que no saben leer o que no tienen documento. Les explicamos que la vacuna es algo fundamental y un derecho a la salud pública y fundamental para ellos y para proteger a sus familias”.Recordó que “cuando éramos chicos, lo primero que vimos cuando empezamos a caminar con mis hermanos era el Volca. Mi papá y mis hermanos son cirujas. Nos criamos arriba de los carros. Veníamos a trabajar de chiquitos. Comíamos de la basura. Es un orgullo conocerlos a todos. Nos criamos juntos”, manifestó entre lágrimas.