Realizan tareas de desobstrucción en zona de microcentro

Se realiza un trabajo integral que consiste en la limpieza de cloacas de calle Urquiza desde la peatonal San Martín hacia la zona de bulevares, lo que comprende unas siete cuadras. Además, la comuna realiza un trabajo similar en calle España.“Se trabaja por postas para no afectar el tránsito vehicular y trabajamos a media calzadas”, dijo el subdirector de mantenimiento de Redes Cloacales de Paraná, a. Y agregó que para realizar las tareas utilizan un camión de última generación: “Ahora lo hacemos más rápido y profunda y podemos saber si alguna cañería está rota”, explicó.Contó que las tareas se van a desarrollar hasta las 16 horas aproximadamente, “le pedimos que las personas no se desesperen y sepan entender que estamos trabajando, hace unos ocho y diez años que no se realizaba una tarea similar”.En este sentido, detalló que “en muchos casos los desagües pluviales están conectados de manera ilegal a las cañerías de cloacas y ocasiona un perjuicio muy grande porque encontramos arena, escombros, vasos, botellas, etc”.