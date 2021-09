El Padre Mattiassi cumplió 59 años como sacerdote: “Me llena el corazón” dijo

El Padre Orlando Mattiassi, ex sacerdote de la Parroquia Inmaculado Corazón de María cumplió este miércoles 59 años del “sacerdocio para gloria de Dios y el bien de las almas”, expresó aV emocionado. El cura lleva más de 40 años en el populoso barrio ribereño de Bajada Grande.Luego de la misa, fieles de la Parroquia, vecinos de Bajada Grande y amigos del ex sacerdote celebraron este nuevo aniversario: “este momento, me llena el corazón”, dijo. Cabe recordar que en 2019 el padre Orlando estuvo delicado de salud, aunque luego "salió adelante" y volvió a su querido barrio.El padre, contó que “desde chiquito” sintió el llamado sacerdotal: “a mí, el menor de los consagrados, me ha sido dado este carisma, anunciar a las multitudes las inagotables riquezas de Cristo”, recitó.La vasta obra del sacerdote es una combinación de lo material y lo espiritual entre las que se cuentan: el edificio de la Iglesia, su ornamentación y equipamiento; la evangelización sistematizada, retiros, peregrinaciones, viajes en acción misionera, manifestaciones públicas de fe, catequesis. Fue el fundador de la tradicional Procesión Náutica y de FM Corazón. Desde afuera, sigue aun alentando el trabajo de la comunidad parroquial del populoso barrio de Bajada Grande.