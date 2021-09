Segundos componentes de Sputnik V: aplican 800 dosis en un día en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para la jornada de este miércoles estaba prevista la aplicación de 800 segundas dosis de Sputnik V -con turno previo- en el hospital de La Baxada en la capital entrerriana.Una empleada municipal se mostró “feliz y contenta” por completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad. “Estoy más tranquila, en mi familia ya están todos vacunados, pero hay que seguir cuidándose. No hay que dejar el barbijo y salir, tenemos que seguir cuidándonos”, fueron las palabras de la trabajadora que había recibido su primera dosis hacía tres meses.“No me contagie coronavirus; ahora espero estar cubierta y si me contagio que no sea tan fuerte”, comentó una contadora que de ahora en más proyectará volver a la presencialidad.