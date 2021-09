Nuevas medidas: “Ojalá sea un paso para que la situación mejore”, dijo Bejarano

Día de la Sanidad

Paraná La opinión de la gente tras las nuevas medidas anunciadas por Nación

El Gobierno nacional anunció el fin de una serie de restricciones por la pandemia de coronavirus, como el levantamiento de la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, la habilitación de reuniones sin tope máximo de personas, la vuelta del público a los estadios de fútbol con un aforo del 50 por ciento, y la apertura gradual y cuidada de fronteras.sobre las nuevas medidas y cómo sigue la ocupación de camas en terapia intensiva.“Estamos un poco más tranquilos por la disminución de casos y porque el personal de salud fue vacunado en su mayoría”, expresó a Elonce TV la profesional. Sin embargo, mencionó que “nos preocupan las medidas que se dieron en las últimas horas, hay que esperar para ver cómo se aplica en la provincia, pero creo que todavía nos falta mejorar los porcentajes de vacunación en adolescente y jóvenes, y esa es la mayor preocupación en esta época”.“Todos hicimos un gran esfuerzo en esta pandemia, algunos trabajando en esto y otros haciendo el aguante durante la cuarentena, con el sufrimiento que eso conllevó”, dijo. Seguidamente, Bejarano remarcó el cansancio que padecen los profesionales de salud: “queremos que nos entiendan, todavía tenemos un poco de temor con la situación. Esperamos que en un mes y dos, mejore la situación”.Al respecto señaló que “no queremos tener más pacientes en cuidados intensivos. Nos duelen esas personas y más nos duelen los pacientes jóvenes que tuvimos este último tiempo”.Al ser consultada sobre una posible nueva ola de contagios, la licenciada señaló que “la capacitación del personal llegó a su máximo. Dimos todo, pero seguimos teniendo una calidad menor en cuanto a ser personal de salud, seguimos tolerando la situación. Tenemos la protección para cuidarnos, pero no la protección personal que tiene que ver con el reconocimiento y el darse cuenta que no estábamos bien: somos los mismo en cantidad, pero no en calidad”.“Salud tiene para ofrecer todo lo que se pudo hacer. Esperemos que estas decisiones que se tomaron a nivel nacional, sean de salud pública y no políticas. Ojalá sea un paso para que la situación mejore”, señaló.La profesional indicó que la ocupación de camas “es del 80% como habitualmente tenemos. Ojalá no nos toque un nuevo brote porque nos va a encontrar de la misma manera que nos encontró la vez anterior, saturados”.En el Día de la Sanidad, la especialista hizo mención a sus colegas: “espero que sea un día de festejo y celebremos lo que logramos. Que los que estamos, aunque no estemos enteros, todavía seguimos y eso es lo importante”.“Todavía nos falta mejorar nuestras condiciones para que esto realmente se convierta en un día de festejo”, finalizó.