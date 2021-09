Ángeles Custodios: proponen ceder parte del edificio para que siga funcionando

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y la vicepresidenta del Copnaf, Alejandra Ramírez, realizaron este martes una recorrida por el Hogar Ángeles Custodios.



Allí confirmaron que el gobierno provincial está acompañando y brindando respuestas, no solo a la situación de los niños sino también de los trabajadores y sus familias.



A raíz de la decisión de la congregación religiosa Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado de no renovar el convenio con el Copnaf para administrar el hogar de niños Ángeles Custodios, de Paraná, el gobierno provincial mantiene el canal de diálogo con el fin de buscar alternativas para las 15 personas que se desempeñan en la institución y avanzar en una propuesta conjunta.



"Tal como nos ha indicado nuestro gobernador Gustavo Bordet la prioridad es un Estado que esté presente, por esto seguiremos trabajando para garantizar el cuidado de los niños y la fuente laboral de los trabajadores del Hogar", afirmó la ministra.



En ese sentido, con el asesoramiento del Arzobispado de Paraná, las hermanas propusieron ceder parte del edificio para que la institución continúe funcionando allí.



"Mantuvimos una reunión con el personal de la institución y, hoy, vinimos a recorrer el Hogar para llegar a una solución, tanto para el personal de la institución como para las niñas y los niños que residen en los Ángeles Custodios", explicó Paira.



En tanto, la vicepresidenta del Copnaf explicó: "La prioridad de la gestión, del gobierno, es garantizar estrategias claras y eficaces en pos de salvaguardar el cuidado y ejercicio de derecho de los niños y adolescentes que hoy son cuidados por esta residencia".



Por su parte, la superiora general de la Congregación Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado, Liliana Moyano, expresó: "Desde la Congregación planteamos que no podemos continuar con el Hogar, más que nada por una cuestión física. Entonces, a raíz de que el personal quiere continuar trabajando, y que los niños ven el lugar como su casa, queremos ver cómo se puede solucionar para que continúe lo que nosotras no podemos seguir".



Ante la situación, la promotora de derechos, que se desempeña en el Hogar, Nancy Retamal, dijo: "Apostamos a seguir trabajando por la niñez y queremos encontrar una solución. Desde nuestro lugar, planteamos diversas alternativas para poder encontrar el camino y las herramientas que nos acerquen a una solución. Estamos muy agradecidos porque nos recibieron, nos escucharon y continuamos en articulación con el gobierno provincial para encontrar una solución".