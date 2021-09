No descartan realizar la Fiesta de Disfraces 2021: “Sería satisfactorio hacerla"

Luego de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional podrán reabrir los boliches bailables. De esta manera, las discotecas podrán volver a la actividad con un aforo del 50% y exclusivo para quienes cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus.



Al respecto, Julián Abramor, uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces de Paraná, que congrega unas 50 mil personas año a año, opinó sobre las nuevas medidas y las expectativas que tienen para realizar el megaevento.



El evento más importante de la ciudad de Paraná no se realiza desde 2019. La edición 21 de la Fiesta de Disfraces, fue suspendida por la pandemia de coronavirus y la capital entrerriana, por primera vez, desde el año 1999, no tuvo el movimiento que genera el megaevento que cada año, congrega a más de 50 mil personas disfrazadas.





Julián Abramor, uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces, se refirió a la posibilidad de realizar la tradicional Fiesta de Disfraces este año, luego de dos años sin poder concretarla.



“Siempre dijimos que como eventos masivos debemos estar muy bien respecto a la pandemia y nos adaptaremos a los permisos que salgan”, explicó y detalló que “sería demasiado satisfactorio poder hacerla, pero no lo sabemos exactamente hoy, las semanas siguientes serán decisivas y veremos de poner alguna fecha, pero no tenemos nada concreto”.



En ampliación