Fiesta de Disfraces: hablan de "semanas decisivas" y no descartan "poner fecha"

Luego de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional podrán reabrir los boliches bailables. De esta manera, las discotecas podrán volver a la actividad con un aforo del 50% y exclusivo para quienes cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus.Al respecto, Julián Abramor, uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces de Paraná, que congrega unas 50 mil personas año a año, oEl evento más importante de la ciudad de Paraná no se realiza desde 2019. La edición 21 de la Fiesta de Disfraces, fue suspendida por la pandemia de coronavirus y la capital entrerriana, por primera vez, desde el año 1999, no tuvo el movimiento que genera el megaevento que cada año, congrega a más de 50 mil personas disfrazadas."Siempre dijimos que como eventos masivos debemos estar muy bien respecto a la pandemia y nos adaptaremos a los permisos que salgan", explicó Abramor ay detalló que "". Cabe destacar que la Fiesta de Disfraces no solo es un megaevento, sino que genera un importante movimiento de turistas.En cuanto a una posible fecha explicó que "no lo sabemos concretamente hoy, quizás estas semanas siguientes serán decisivas en cuanto a las liberaciones y". "Todavía no lo sabemos pero pienso que necesitaríamos un poco más de tiempo", añadió.Abramor también es referente de unas de las discotecas más reconocidas de la capital entrerriana, y señaló que "todavía no podemos abrir, necesitamos la parte concreta como tener firmado el DNU y así reactivar una confitería bailable".En este sentido, contó que tanto los boliches Hierlam Pub como los Jardines de Hierlam, tienen una habilitación como marco para la elaboración de comidas y boliche bailable: "Hoy nos desayunamos con la linda noticia para el rubro en general ya que ha sido muy castigado y mucha gente no pudo trabajar desde el 2019".

Todos nos vamos a poner de pie muy rápido para llevarlo a cabo

Consultado sobre cómo trabajaron durante la pandemia, valoró que al estar de manera llegar y con todo en regla pudieron acceder a la ayuda del Estado, pero hubo personas de otros lugares que fueron desafectados.