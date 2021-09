Día de la Primavera: vacunadores decoraron espacios para “transmitir alegría”

El 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y el de la Sanidad, es por ello que los agentes sanitarios, del complejo Escuela Hogar, decoraron todos los espacios con flores y guirnaldas para conmemorar las celebraciones. Este martes, aplicaron 700 segundas dosis de Sinopharm y 100 de la vacuna Moderna.“Muchos vienen nerviosos y al ver esto se alegran y quedan tranquilos”, dijo un agente sanitario a Elonce TV. Contó que cumplía funciones en la Clínica Escolar pero por las jornadas de vacunación fue trasladado a la Escuela Hogar, “El trabajo es muy complejo pero se disfruta”, dijo.“Los agentes sanitarios tienen un trabajo muy importante y siempre nos preparamos para cosas como estas”, sumó.“Trabajar en salud es muy lindo y gratificante”; dijo otra trabajadora que se dedica a la recepción de documentación.En tanto, Vilma Ecker, contó que “en este tiempo se descubrió mucho el compañerismo y hoy es una alegría saber que podemos trabajar bien, tranquilos y a gusto; todos son fundamentales y formamos un gran equipo”.Consultada sobre las nuevas medidas anuncias por el gobierno nacional, dijo que “la mayoría de la población esta vacunada y estas medidas significan que la vacuna es bienvenida y ya no es tan alto el riesgo de la pandemia”.“Cada uno tiene que hacer lo que quiere y ser responsable de sus acciones”; valoró un joven que iba a ser inoculado y contó que la “vacuna ayuda a estar más tranquilos, pero yo no iría a un boliche por el momento”.Otro hombre que estaba aguardando que le apliquen la vacuna a su hija, informó no estar al tanto de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, pero “todos tenemos que seguir cuidándonos, no queda otra”, sumó.