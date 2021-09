Aplicaron segundas dosis de AstraZeneca sin turno en Paraná: los testimonios

Avanza la vacunación contra el coronavirus en la capital entrerriana. Se realizaba este lunes en el hospital de La Baxada una jornada abierta para la aplicación de segundas dosis de AstraZeneca a residentes de Paraná que hayan cumplido los 60 días de inoculación de la primera dosis.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban su turno en la fila para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Si bien el virus sigue estando, la vacunación lo reduce un poco más”, aseguró aun joven que ya había recibido su segunda dosis.“Es importante la vacunación porque no sabés lo que puede pasar mañana, por tener contacto con la gente en la calle y lamentablemente el bicho es invisible, no se ve”, comentó otro hombre que destacó la rapidez en la atención por parte de los vacunadores.“Ahora me voy de vacaciones”, sentenció un joven que hacía unos tres meses recibió la primera dosis.“Es importante estar vacunados tanto para viajar como para la seguridad de uno mismo”, coincidió otro.“Para cuidar a los demás, y viajar”, completó una mujer en relación a la vacunación contra la pandémica enfermedad.“La salud es lo principal”, cerró un hombre que salía del nosocomio.