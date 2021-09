Segundos componentes de Sputnik V: aplican 1.300 dosis en un día en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este lunes estaba prevista la aplicación de 1.300 segundas dosis de Sputnik V con turno previo en el Complejo Escuela Hogar, a quienes recibieron el primer componente en junio.“La mayoría de las personas viene con su turno asignado, por ahí hay excepciones, pero se evalúa cada caso”, comunicó ala coordinadora de los vacunadores, Olga Argañaraz, y recomendó acercarse con el carnet de vacunación.“Los esquemas se van completando y son puntuales los casos que han pasado más de 60 días de la primera dosis”, comentó.Se pide el respeto al horario de los turnos para que no haya amontonamientos de personas en las filas.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban su turno en la fila para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“En mi familia ya están todos vacunados con segundas dosis, y nos seguimos cuidando”, aseguró un hombre que el 15 de junio había recibido la primera dosis de la vacuna rusa.“Decidí esperar la Sputnik V porque me dijeron que es más fuerte que la Moderna”, comentó otro que se vacunó el 19 de mayo contra la pandémica enfermedad.Dos personas más aguardaban en la fila porque no les había llegado el turno a través de un mensaje de texto para completar esquemas. “Es muy importante consultar, sobre todo las personas que no saben”, recomendó un hombre.“En mi familia ya están todos vacunados, solo falta el más chico, y esto que dará como una gripe más, el tener que vacunarse todos los años”, ponderó otro que rechazó la opción para combinar la segunda dosis con Moderna y prefirió esperar por el segundo componente de la vacuna rusa.