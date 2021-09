En la Feria del Centro emprendedores se quedaron sin stock por las ventas

Dado el volumen de ventas, hay emprendedores que quedaron sin stock. La propuesta suma oferta gastronómica, musical, performática y moda.La secretaria de Cultura, Francisca D´Agostina, comentó que “el viernes visitaron la feria 3000 personas aproximadamente, y este sábado llegaron a ser 5000 los que disfrutaron de este evento que reúne a 120 emprendedores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba a lo largo de cada jornada con regulación de ingreso".En cuanto a las ventas, D´Agostino precisó que “si bien el volumen de ventas aún no está determinado, varios diseñadores se quedaron sin stock y todos están muy satisfechos con las ventas".Desde la organización, destacaron que los diseñadores y diseñadoras de objetos, accesorios y prendas se reunieron en un espacio de venta en el que objetivo primordial es el potenciar el mercado. Los expositores coincidieron y destacaron que tuvieron muy buenas ventas, y que el día sábado se superaron las expectativas. También valoraron la organización.Desde Córdoba capital, la marca Flavia Torres Cerámica sostuvo que “la Feria es hermosa, los puestos son muy lindos. Es linda la disposición que tienen las formas, las distintas alturas, eso me encanta. El escritorio que viene adicional. Todo eso me parece un valor en sí mismo por parte de la organización”, destacó.Por su parte, el joven diseñador de la marca entrerriana Tienda Nómade, Federico Roldán, contó que trabaja con PVC y materiales plásticos tornasolados e iridiscentes para mochilas, bolsos y accesorios. “Es la primera vez que participo en esta Feria, y me parecen fundamentales estos espacios porque por ejemplo yo a partir de ferias he generado lazos con otros emprendedores. Se tejen unas relaciones interesantes y laboralmente muy buenas”, dijo entusiasmado. Para finalizar Roldán agregó “creo que la campaña de difusión de la feria fue increíble”, concluyó.Por otro lado, la indumentaria de la mano de la marca santafesina Guida también se presenta en la feria de stands. Su creadora es Analia Bombin, es oriunda de Rafaela y es la primera vez que visita la capital entrerriana. “Estoy sorprendida por la gran cantidad de circulación de gente. No pensé ver esto hoy viernes que todavía es un día de semana laboral y las personas están más cansadas, pero veo mucho movimiento y me pone muy contenta”, dijo finalmente.En la planta baja del CPC se encuentra localizado el stand institucional, instalado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos anfitriona de la Feria del Centro. Durante las dos primeras jornadas del evento se desarrollaron allí una serie de charlas de los emprendedores, donde los mismos protagonistas detallaron el proceso de producción, mostraron sus productos, compartieron desafíos de los mercados y estrategias de ventas. 