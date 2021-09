Iluminan de azul la Municipalidad por el Día Nacional de las Personas Sordas

La celebración se realiza para recordar el primer Instituto de sordomudos en la República Argentina en 1885.



La comunidad sorda tomó como referencia el color azul a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se usaba este color para identificar a las personas con sorderas que podían transmitir el Gen.



Maria Elena Sanchez, referente del Equipo Municipal de Accesibilidad en Lengua de Señas Argentina (EMALSA), explicó: “En 2018 Juan Druetta, una persona sorda, fue a una jornada sobre interpretación en la Facultad de Derechos de la UBA, pero no había intérpretes para accesibilizar. Cuando pidió un intérprete llamaron a seguridad. Ante esa situación, él decidió crear el pañuelo azul para visibilizar a la comunidad sorda”.



“Dentro de lo que se trabaja en el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI), hay diferentes patologías. Nosotros trabajamos con la concurrencia de adultos mayores, que comienzan a perder audición y a necesitar de un apoyo extra. Por lo tanto no es solo patología de base y se la acompaña con terapéuticas específicas que apoyen en la Lengua de Señas o se trabaja también con imágenes y el lenguaje visual“, señaló Cristina Ripari, directora de Políticas de Integración y Discapacidad del Municipio.



Desde la Municipalidad existe EMALSA que está integrado por dos personas de la comunidad sorda, un intérprete y una coordinadora del grupo. “Sobre el Punto EMALSA, es un servicio municipal para las personas sordas que no pueden comunicarse, para hacer un trámite. Este servicio de videollamada comunica a un intérprete y referente sordo para accesibilizar la situación y pueda realizar sus consultas”, añadió Cesar Goro.



Esta prestación se realiza a través de la aplicación gratuita de Google Hangouts y se puede utilizar en cualquier oficina perteneciente al ámbito municipal.