Ángeles Custodios: trabajadores juntaron firmas en Plaza 1º de Mayo

Trabajadores dependientes del COPNAF que prestan sus funciones en el Hogar Ángeles Custodios de la ciudad de Paraná expresaron su preocupación por su continuidad laboral ante la posible finalización del convenio que la entidad tiene con el organismo provincial.Al no firmarse nuevamente ese convenio, “el hogar no puede seguir funcionando como tal” y los chicos tendrían que ser reubicados en otras instituciones. En lo que respecta a la fuente laboral de los 12 empleados, que dependen del COPNAF, “nos quedaríamos sin trabajo”, indicaron en diálogo con“Nos enteramos en junio que las hermanas no iban a renovar un convenio que hay con el Copnaf, y en esta situación el Hogar cerraría y todos los empleados que dependemos de la Congregación que somos doce personas quedamos sin trabajo y los niños tiene que ser reubicados en otras instituciones”, recordó, en diálogo con Elonce TV, Virginia Espinoza, una de las trabajadoras.Trabajadores vienen realizando una campaña de firmas que presentarán a autoridades del Gobierno. Este sábado estuvieron en Plaza 1º de Mayo.“Nos acerquemos a otros lugares donde no hemos podido llegar hasta ahora. La gente nos está apoyando un montón”, contó Espinoza.De la misma manera, dijo: “La semana próxima tendremos una audiencia con la ministra de Desarrollo Social, estamos muy esperanzados porque sabemos que es un lugar donde nos pueden dar una solución. Llevaremos nuestra propuesta y de cómo podemos seguir trabajando como hasta ahora, pero tomando la responsabilidad de seguir con el Hogar, nosotros los empleados, no las Hermanas; sólo necesitamos el apoyo de ellos”.“Los chicos no se quieren ir de Ángeles Custodios. Todos los días nos preguntan si se van a poder quedar allí, es su casa. Lo hacemos por ellos también que quieren seguir allí”, dijo.Los trabajadores piden “pasar a ser empleados del Copnaf, en ese caso podría seguir funcionando el hogar. En caso de que no sea así, tenemos el ejemplo del Hogar de Hernandarias, donde el intendente se ofreció a firmar el municipio el convenio con Copnaf, lo concretaron de esa manera y siguen trabajando los empleados, con el respaldo del municipio”, detalló.Acotó que también recurrieron a la comuna de Paraná en busca de que se interioricen de la problemática.Son 12 empleados, algunos de los cuales “tenemos 20 años trabajando allí, otros 14, 12”, aseveró.