Expectativas en comerciantes por habilitaciones en el recambio de temporada

La llegada de las temperaturas más cálidas y la mejora en los indicadores epidemiológicos, hicieron a un cambio del panorama en Peatonal San Martín de Paraná: comerciantes dieron cuenta ade las expectativas por un aumento en las ventas de cara al recambio de temporada.Es que a partir de la apertura a los eventos , comenzó a vislumbrarse -al menos entre los rubros de venta de indumentaria- cierta inclinación por las prendas un poco más arregladas; y atrás va quedando el estilo informal de pijama y zapatillas.“Para los eventos de día, las propuestas son vestidos casuales para seguir usando y prendas que se puedan utilizar arregladas, en variedad de talles”, contó ala responsable de Gitana, un local de indumentaria femenina.La comerciante dio cuenta que la parte posterior del local era destinada a vestidos de noche, pero con las restricciones por la pandemia, el espacio exclusivo pasó a ser un depósito. “El año pasado no compramos ropa de noche porque no había eventos, y para este 2021, tenemos una gran cantidad de stock debido a que trabajamos línea nacional e importada”, indicó.En ese sentido, reconoció que las propuestas para esta temporada “no vinieron tan actuales”. Según la vendedora, se nota que los fabricantes no hicieron prendas nuevas. “En Gitana tratamos de sostener con el stock que tenemos porque lo se produjo fue alto sport, que no llega a ser noche”, indicó.“Es una moda de los ´70 pero reversionada. Y es entendible que después de una crisis, la moda tenga como un empuje de alegría para tratar de salir de esas situaciones, por eso este año vino un estilo muy alegre y colorido”, argumentó al detallar la gama de colores de esta primavera-verano: “tonos pasteles y muy coloridos en tonos suaves, estampes, las distintas gamas del verde, y el blanco y negro como en todas las temporadas”.En tanto, desde una óptica comunicaron la llegada de la colección nueva de antejos de sol “para estar protegidos”. “Lo nuevo son armazones grandes, de metal, y las transparencias, como los colores nude”, comentó el vendedor. Según refirió, los precios van desde 2.900 a 14.500 pesos.