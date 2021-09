Segundas dosis de Sputnik V: más paranaenses completan esquemas de vacunación

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este viernes estaba prevista la aplicación de 1000 segundas dosis de Sputnik V -con turno asignado- en el Complejo Escuela Hogar.“Es muy importante” completar el calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad, resaltó aun hombre que había recibido la primera dosis en el mes de julio. “Me cuido yo y cuido a los demás”, resaltó.“Hace dos meses que esperaba por el segundo componente de la vacuna rusa”, comentó otra mujer para quien, la vacunación contra el coronavirus, “significa mucho”.“Es la tranquilidad de saber que no me pasará nada grave si me contagio”, coincidió un empleado del Círculo Médico de Paraná. “Trabajé, me cuidé, traté de respetar todos los protocolos y ya un poco cansado de no poder salir y no juntarse con nadie; pero para mí ya pasó lo peor”, comentó. “La vacuna es esencial y los cuidados también”, resaltó.Durante el operativo de vacunación, Raquel, una de las estoicas agentes sanitarios en el Complejo Escuela Hogar, comunicó: “Hemos tenido jornadas de mucha demanda, pero hoy está tranquilo. Las personas vienen con turno asignado y otras, que se vacunaron en mayo, también se les aplica el segundo componente”. “La gente está desesperada por vacunarse para salir de todo esto”, reconoció.La agente sanitario, apostada al ingreso del Complejo de 7 a 14, comentó: “Hay quienes te tratan bien y otros que no, que son impacientes, pero es entendible. Tengo que armarme de paciencia, por ahí no… pero no queda otra”, soltó entre risas.