Municipales afiliados en ATE cortaron Cinco Esquinas: qué reclamaron

Trabajadores municipales nucleados en ATE cortaron las Cinco Esquinas de Paraná para exigir recomposición salarial.“Gastamos todas las instancias administrativas, ya que realizamos asambleas y el Ejecutivo no quiere llamar el diálogo, los trabajadores municipales necesitamos una recomposición salarial en serio, hay mucha bronca y es lo que expresamos en la calle”, dijo el prosecretario gremial de ATE, Roberto Alcarcon, a“Las autoridades deben entender que llamar al diálogo es el mejor camino, los trabajadores no pueden seguir debajo de la línea de pobreza y tienen que saber que al déficit fiscal que tiene el municipio no lo generan los trabajadores”, expresó.Además, aclaró que “si no hay una convocatoria por escrito el plan de lucha continuará y habrá un paro sin concurrencia al lugar de trabajo tanto para los afiliados y el resto de los trabajadores”.“Los trabajadores no llegamos a fin de mes y estamos muy cansados”, expresó Alarcón.