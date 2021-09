El río baja y perjudica a pescadores: “Es una matanza sacar peces chiquitos”

Paraná Se frenó el repunte del río Paraná y prevén la mayor bajante para noviembre

El río Paraná mide 71 centímetros este jueves a la altura del puerto de la capital entrerriana y se mantiene estacionario, según los registros de Prefectura Naval a los que accedió“El río repuntó un poco para crecer, pero no sabemos cuánto durará, y la pesca se dificulta un montón”, reconoció Mauricio aun joven pescador que heredó el oficio de su padre.“Sale pescado chiquito, como patí, moncholo y armado, porque pescado grande está difícil para sacar dado que al pescado le cuesta andar al estar el río bajo”, explicó el trabajador después de una jornada que ayer comenzó a las 5 de la mañana y culminó recién hasta la tarde.“Sacar esos pescados chiquitos es una lástima porque no pesan nada y así no se le da tiempo a crecer”, comentó al sentenciar: “Es una matanza, porque no tiene sentido sacar un animal tan chiquito y no dejar que se crezca; muchos lo sacan y lo venden igual, y no reconocen la vida de los peces”.En tanto, reconoció que hay otros pescadores que, si no se sacan nada, se buscan changas de albañilería “para tirar un poco”.“Poder sacar algo para que me vaya bien en el día, y que las herramientas estén donde las deje”, fue el deseo del joven pescador que estaba pronto a iniciar su labor diaria.