Ángeles Custodios: trabajadores juntan firmas para pedir que el hogar no cierre

Trabajadores dependientes del COPNAF que prestan sus funciones en el Hogar Ángeles Custodios de la ciudad de Paraná expresaron su preocupación por su continuidad laboral ante la posible finalización del convenio que la entidad tiene con el organismo provincial.Al no firmarse nuevamente ese convenio, “el hogar no puede seguir funcionando como tal” y los chicos tendrían que ser reubicados en otras instituciones. En lo que respecta a la fuente laboral de los 12 empleados, que dependen del COPNAF, “nos quedaríamos sin trabajo”, indicaron en diálogo con“Nos enteramos en junio que las hermanas no iban a renovar un convenio que hay con el Copnaf, y en esta situación el Hogar cerraría y todos los empleados que dependemos de la Congregación que somos doce personas quedamos sin trabajo y los niños tiene que ser reubicados en otras instituciones”, recordó, en diálogo conLuego de que la comunidad “se ofreciera a colaborar de alguna forma”, los trabajadores, tanto con el municipio como con la provincia, pero no hemos tenido suerte”, puso relevancia.“Tenemos como ejemplo lo que sucedió en Hernandarias, con un Hogar de la misma congregación, tenían que cerrar en diciembre, pero lograron que el municipio firmara el convenio con Copnaf para que pueda seguir funcionando normalmente”, indicó Espinoza.Destacaron queLa empleada mencionó que tuvieron un encuentro con el presidente del Copnaf. “Entendemos que no tienen la obligación para con nosotros, porque no somos empleados del Copnaf sino de la Congregación. Se nos propuso desde el Copnaf reubicarnos en jardines maternales, cobrando un sueldo de 19 mil pesos. No es lo que buscamos, no queremos que el hogar se cierre, escuchamos a los chicos, nos dicen que hagamos algo que no se quieren ir de ahí; no se los está escuchando a ellos”, dijo.La recolección de firmas está siendo “muy bien recibida por la gente”, indicó. “De ahí sacamos la fuerza para seguir, para nosotros no es nada fácil, tenemos familias y quedaríamos sin trabajo en un contexto atravesado por la pandemia. Tampoco es fácil ir a trabajar todos los días y ver a los chicos que nos piden que no quieren irse de ahí. Las autoridades, las personas que elegimos como representantes no nos están representando ni a nosotros ni a la sociedad que está pidiendo otra cosa, que no quiere que el Hogar cierre. Lo único que nos falta es que los funcionarios nos escuchen”, agregó.“Además, se necesita que escuchen a los chicos. Siempre se da cuenta del interés superior del niño, de los derechos que tienen, de la necesidad que hay de escucharlos. Y en este momento no se los está escuchando a ellos, que es lo más importante.”, hizo hincapié la trabajadora.