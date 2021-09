Transportistas reclamaron a PAMI por demoras de hasta seis meses en los pagos

Transportistas de personas con discapacidad realizaron una protesta en la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. Denuncian demoras en los pagos que les debe realizar la obra social PAMI.“No nos pagan desde el mes de enero o marzo, hay padres que nos ayudan, pero los gastos que tenemos que solevar a diario como combustible seguro y demás no nos alcanza”, sentenció una trasportista, Silivia Parisi, a Elonce TV. Indicó que hicieron los reclamos pertinentes en la UGL 14 de PAMI correspondiente, “pero como viene todo desde Buenos Aires no tenemos respuestas”, sumó.“Es una situación agobiante, no tenemos ni para el combustible hace seis meses o más que PAMI no nos paga no sabemos que hacer”, sumó otro de los presentes, Fernando Grassi. En cuanto a cómo es el procedimiento para poder cobrar, informó que “debemos realizar una factura a la obra social y ellos nos pagan con una demora de 60 días, pero ahora es mucho más y si no cobramos a la brevedad el lunes vamos a cortar el servicio”.“Este sistema está totalmente desfinanciado venimos de un año sin trabajar y ahora no nos pagan hace seis meses, así resulta muy complejo mantener el servicio”, dijo otra de las presentes.“Es una situación que se replica en toda la provincia”, sumó.