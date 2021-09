Jornada abierta de vacunación convocó a gran cantidad de gente en Paraná

Sociedad Masiva concurrencia a la jornada abierta de vacunación contra el covid en Paraná

Se realizó este miércoles en el Hospital de la Baxada la segunda jornada de vacunación sin turno para personas que habían recibido su primera dosis de Sinopharm hace más de 30 días. Como ocurrió en la víspera, hubo una masiva concurrencia de gente de diversas edades.“Recibí la primera el 30 de julio, así que quería aprovechar esta oportunidad para terminar con esto. Con mi grupo de amigos estamos todos vacunándonos y cumpliendo con los protocolos, expresó un joven de 21 años.Otro muchacho manifestó que “investigó” para saber “si tenían algo, porque había muchos rumores. No encontré información fiable en contra, así que decidí aplicármelas”.Por su parte, una mujer lamentó que “perdí el carnet donde figuraba mi primera dosis, pero tengo que descargarla desde la aplicación Mi Argentina, donde me dijeron que va a figurar que completé el esquema. Estoy muy contenta y aliviada, porque esto se va a ir acomodando de a poquito. El 30 de julio había recibido la primera aplicación. No tuve síntomas ni sentí el pinchazo”, resaltó.Comentó que “los meses de pandemia han sido muy difíciles para toda la sociedad. Sobre todo por lo económico. Los cuidados deben seguir permanentemente y creo que la sociedad va a continuar con los mismos”.Otra mujer señaló que “tengo una enfermedad de base. Tenía miedo, pero me decidí a colocarme la vacuna”.