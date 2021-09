Operativos de control al tránsito vehicular: lo que se exige a los conductores

Se realizaba un operativo de control al tránsito vehicular sobre avenida Ramírez, a la altura de la intersección con calle Monseñor Van Damme, durante la mañana de este miércoles en Paraná.“Es un operativo de rutina de control general del tránsito, de los que se realizan a diario. A los conductores se les solicita la licencia de conducir, con la categoría correspondiente para el vehículo en el que está circulando; la cédula del vehículo que esté autorizada, y en caso que no sea propietario que no esté vencida; y si está vencida que tenga la autorización de circulación”, comunicó ael inspector municipal de Tránsito, Germán Leites.“La ordenanza 9211 artículo 12 nos faculta a que el conductor tenga la autorización de conducción siempre que la cedula del vehículo esté vencida”, aclaró. Y agregó: “Además se exige el seguro obligatorio, ya sea la póliza o el comprobante; y el seguro online también se contempla”.En la oportunidad, Leites fundamentó que los operativos son “de sanción o concientización”.“Notamos la carencia del cinturón de seguridad en muchos conductores. Y a esta altura ya no debería ser necesario exigírselos porque es una responsabilidad de cada conductor al momento de circular, pero seguimos encontrando infracciones que hace que tengamos que sancionar”, explicó el inspector al confirmar que “se labran actas de comprobación y de ser necesario, las remociones de los vehículos o motos”.“En caso que no posean ambos dominios, nos da la facultad a retener el vehículo; esto está contemplado en el artículo 16 de la ordenanza 9211”, indicó. Y mencionó además que también se labran actas de comprobación por inconvenientes en el sistema de iluminación.“Son entre 30 y 40 inspectores en la vía pública los que labran entre 10 y 15 actas de comprobación por día”, informó al dar cuenta que la cantidad de infracciones detectadas “también varía por el trabajo de los funcionarios”.Leites indicó además que la resolución municipal estableció que hasta enero de 2022 se contempla que los conductores puedan circular por el territorio nacional con el carnet vencido.