Un oficio que se reinventa: la experiencia de un cartero de Paraná

Un oficio, que lejos de extinguirse, se reinventa. Cada 14 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Cartero en conmemoración de la fecha de 1771 en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez, el primer cartero designado en Buenos Aires, para ejercer un oficio que hasta entonces no existía en el por entonces Virreinato del Río de la Plata.



“Esta es una profesión hermosa, disfrutamos estar en la calle el día a día, estar contacto con la gente, y hoy nos toca celebrar”, aseguró a Elonce TV Alfonzo Ramat, quien hace siete años que presta servicio para el Correo Argentino en Paraná.



El cartero contó que al comienzo repartía cartas en la zona céntrica y después se extendió por fuera de la zona de bulevares “para conocer los barrios, llevar otro tipo de envíos: cartas escritas a mano, más direccionadas”. “Las postales para Navidad siguen llegando de las escritas a mano y se esperan con emoción”, aseguró.



“Miles de anécdotas de las cuestiones que pasaron y que vivieron”, son las historias que Ramat atesora de sus compañeros. “El cartero era una figura muy esperada, era como parte de la familia, de quien se esperaba recibir esa noticia del pariente que estaba lejos”, ponderó.



“La carta que más me emocionó entregar fue la de unos nietos que estaban en el exterior viajando desde hacía algunos años y los abuelos, en Paraná, la esperaban casi con lágrimas en los ojos”, rememoró. Al calificarse como “un portador de buenas noticias”, el cartero recordó: “Llegué con la novedad de que tenía una carta internacional, una postal, y la abuela se fue en un llanto instantáneo”.



“Por día caminamos entre 18 y 20 kilómetros”, comentó Ramat al dar cuenta que entregan cartas “a pie, en colectivo o en los vehículos propios”. “Y ahora, Correo Argentino envió bicicletas eléctricas para los recorridos dentro de bulevares”, agregó.



Respecto al operativo por las PASO del domingo, el operario del Correo ponderó: “Gracias al trabajo, todo se desenvolvió de forma muy buena con la efectividad que se esperaba”.



Un oficio que se actualiza



“Los medios electrónicos y las redes sociales cambiaron el modo de trabajo de los carteros, nos brindan una fuente de trabajo por el e-comerce, las ventas por internet, se está trabajando muchísimo. Y si bien ya no se llevan cartas escritas, las tecnologías nos acercaron una manera de reinventarnos e incluso de ayudarnos porque ahora tenemos una ventaja al momento de entregar, que es que por ejemplo podemos llamar por teléfono a la gente y acercarle su paquete de manera más afectiva”, explicó Ramat.



Finalmente, el cartero confesó que a él le gustaría recibir una carta de sus artistas favoritos, de Finlandia. (Elonce)