Sacabollos: Cuánto cuesta reparar un auto afectado el granizo

En la madrugada de este lunes, la caída de granizo de gran tamaño sorprendió a vecinos de la zona sur de la ciudad de Paraná, generando daños en algunas viviendas y vehículos que estaban a la intemperie al momento del fenómeno climático.consultó en un taller especializado en “sacabollos” cuánto cuesta reparar un automóvil afectado por el granizo y explicaron cómo se considera o evalúa el daño.“Los daños por granizo se consideran siempre por el diámetro de la abolladura y la cantidad por paño, se tiene en cuenta una escala del 1 al 4, más de eso es irreparable. El grado 1 es una abolladura de un diámetro de un centímetro y así sucesivamente hasta el 4”, indicó Ezequiel Goncebat, que tiene el taller en el KM12 de la ruta 18.Para poder realizar los arreglos, el especialista indicó que es fundamental que el auto no esté repintado, para poder conservar la pintura original y repararlo sin pintar. En este caso y si los daños fueran en un solo paño, se tiene que hablar de un costo que ronda en los 4.000 y 7.000 pesos por paño.Tras ello, explicó que en el desabollado “se conserva la pintura original del auto y se repara en menor tiempo, ya que es una técnica artesanal que se trabaja con siliconas, chupetas, martillo y punzón”.“Si te tocó el granizo de anoche, y tenés en un guardabarros que es un paño medianamente chico, más de 6 o 7 abolladuras, por lo general no queda bien y se aconseja repintar. Hay gente que prefiere no hacerlo aunque queden algunos detalles, pero siempre se trata de trabajar para que no quede ningún detalle y en este caso se aclara”, mencionó.Goncebat indicó que por este motivo, no se puede dar un monto fijo para realizar el trabajo, ya que se deben tener en cuenta los aspectos antes mencionados. De todas maneras, dio cuenta que “el granizo generalmente afecta techo, capot, y tapa de baúl; considerando que son dos paños el techo y el capot y uno la tapa de baúl, cinco paños en total, más o menos tenés que pensar en unos 20.000 pesos”.Consultado sobre si ha tenido consultas por autos afectados esta madrugada, dijo que recibió unas siete, todas de Oro Verde, y algunos de los rodados afectados son un Ford Fiesta, un Suzuki y una camioneta VW Amarok. “Ya generamos algunos presupuestos para seguros. Se aconseja que primero hagan la denuncia y que el seguro los vaya guiando por la documentación a presentar. En mi taller le damos un presupuesto sin cargo para que presente”.Finalmente, Goncebat recordó que en el invierno del año 2019 reparó seis autos de la localidad de Viale, “quizás las piedras eran más chicas, pero cayeron más cantidad”.