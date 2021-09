Detectaron irregularidades en dos geriátricos de Paraná

El director de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná, Guillermo Comas Cancio, indicó a Elonce TV que tras inspecciones técnicas realizadas en cuatro geriátricos de la ciudad se detectaron irregularidades en dos de ellos.



Según explicó en una institución “encontramos la carencia de la habilitación comercial, que, si bien el expediente se había iniciado, se abandonó en el camino y tuvimos que ingresar para constatar la condición edilicia del lugar. A la vez por la dirección de Adultos Mayores se hizo una inspección previa en conjunto con el Ministerio de Salud”.



“Tuvimos que desalojar de manera permanente a las personas. Se realizó un abordaje con los familiares y se los institucionalizó de manera pública”, dijo el funcionario.



En otro geriátrico “había una irregularidad respecto de una habitación no declarada, pero ello no implicaba que las personas estén de manera descuidada en el lugar. Son instituciones médicas y hay personas internadas y se deben tener todos los cuidados”, agregó.



En la capital entrerriana, según señaló Comas Cancio, “hay 55 geriátricos habilitados y detectados. Estos datos fueron de mucha ayuda para la vacunación de los adultos mayores institucionalizados y para ir regularizando la situación de algunas instituciones”. Recomendaciones para familiares

Comas Cancio indicó que los familiares que necesitan internar a un adulto mayor en algún geriátrico, “deben constatar si el lugar está habilitado o no. El titular tiene la obligación de exhibir la resolución de habilitación otorgada por la Dirección de Habilitaciones de la comuna y el Ministerio de Salud de la provincia. Asimismo, mientras el lugar está habilitado tiene la cobertura de las obras sociales y se lo deben reconocer”.



“Si se institucionaliza una persona en estos lugares clandestinos puede encontrarse con falta de cuidados”, mencionó y estimó que muchos lo hacen por cuestiones económicas.



Finalmente, Comas Cancio dio cuenta que para denunciar irregularidades en geriátricos “el sistema óptimo para denunciar es el 147; se puede denunciar de manera nominado o anónima; o presentar una nota en la mesa de entradas que tiene la Dirección de Habilitaciones”. Elonce.com