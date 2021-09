Caminan desde Venezuela con destino a Uruguay y pararon en Paraná: sus historias

Los espera un trabajo en Montevideo

Dos parejas jóvenes, un muchacho, dos niños -y otro que viene en camino-, dos perros y un conejo caminan desde Venezuela con destino a Uruguay; partieron el 18 de enero, ya pasaron por Colombia, Perú, Bolivia y ahora estaban de paso por Argentina.“Se nos hizo muy de noche y como andamos con los niños y estoy embarazada de cinco meses, decidimos acampar aquí. Pero ahora en la mañana agarramos nuestro camino”, contó Geraldine aen el cruce de estos caminantes por la zona del Acceso Norte a Paraná.Los ciudadanos venezolanos fueron entrevistados este lunes pordurante su paso por avenida Circunvalación, a metros de su intersección con calle Don Bosco. Es que vecinos habían dado aviso a personal policial de la comisaria de la jurisdicción por su acampe en el lugar, pero tras aclarar que seguían su camino con destino a Montevideo, hasta fueron auxiliados y recibieron algunas donaciones de alimentos.“Fue difícil la salida de Venezuela, por la caminata y el cansancio, pero gracias a Dios que en todos los países que pasamos nos reciben muy bien y nos prestan la ayuda que es lo más importante”, aseguró la joven. Y solicitó las donaciones de “agua, alimentos y un coche, porque el que tenemos se nos rompió. “Con lo que nos puedan ayudar, es una bendición”, agradeció.“Todos somos familia. Pasamos la noche donde nos agarra y ahorita vamos de camino. Hasta donde la luz del sol nos acompañe, ahí nos quedamos”, explicó la joven. “En algunos sitios nos dan aventones, pero la mayor parte es caminando”, indicó.“Nos alimentamos de la solidaridad de las personas que nos apoya, también limpiamos vidrios y los hombres descargan tierra, lo que les salga, y eso nos sirve para la comida. Nos abordan las ganas de trabajar”, remarcó Geraldine.A la travesía que realiza esta familia, ya la hizo hace dos años atrás el hermano mayor de uno de ellos. “Me dijo que en Argentina me iban a ayudar y sí, hasta ropa me dieron”, valoró Camilo.El joven contó que en Uruguay tendrán un ofrecimiento de trabajo. “En Montevideo nos espera mi hermano mayor, que es encargado de una finca, y allá vamos a trabajar en la siembra y con los animales. Vamos a llegar toda la familia bajo techo, después de lo que pasamos”, esperanzó.“Allá tenemos algo seguro con lo que nos están esperando, un techo y buenas condiciones”, agregó su esposa. “Estabilidad, un sitio de armonía donde uno pueda construir una familia, para algún día poder regresar a mi país cuando todo sea distinto”, fue el deseo de la joven madre.“Ninguno de nosotros quiere abandonar nuestra tierra. Venezuela es un lugar bonito pero tiene mala organización”, sostuvo Daniel, otro de los jóvenes, quien aseguró aque regresaría a su país. “En Venezuela así uno estudie y tiene su diploma, anda barriendo en las calles; te pagan 100 dólares por mes y con eso no hacés nada”, comentó.