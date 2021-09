Avanza la obra para trasladar la bomba al nuevo muelle en la toma de agua

Avanzan las tareas en la toma de agua paradel muelle más cercano a la costa del río Paraná. "Durante mucho tiempo no se invirtió en infraestructura sanitaria. Hoy tenemos un Plan Director Integral y obras para cuidar el agua y llevar el servicio a todos los barrios", sostuvo el intendente Adán Bahl.La obra planificada implica. Allí se potabiliza el agua que se consume básicamente en el centro y en cuatro barrios importantes hacia la zona Oeste de la ciudad. "Es una solución integral, que nos va a permitir independizar definitivamente la producción de agua de las variaciones en el nivel del río", señaló el presidente municipal.Durante el recorrido, Bahl destacó el buen funcionamiento del dique construido por el Municipio para mantener un servicio esencial a pesar de la bajante: “Hoy no tenemos inconvenientes porque hace tres meses, cuando el río empezó a bajar, hicimos un dique que ahora tiene agua, aproximadamente a un nivel de 2,5 m por encima del nivel del Paraná y está funcionando las 24 horas del día". En ese marco, reconoció "el trabajo y el compromiso de los técnicos y el personal de Obras Sanitarias en colaboración de otras reparticiones de la Municipalidad".El presidente municipal explicó que la cañería que se está instalando para trasladar la bomba captadora tuvo que ser confeccionada a medida y con un acero especial. Luego anunció que"Ese lugar hoy tiene aproximadamente 9 mts de profundidad, así que aunque el río siga bajando no va a haber inconvenientes para captar agua y de esa manera poder potabilizarla", explicó Bahl y remarcó: "Estimamos que en 30 días va a estar concluida y funcionando".Durante la recorrida, el presidente municipal valoró los trabajos en marcha en distintos sectores de la ciudad para prestar el servicio. "Se han intensificado las reparaciones y las cuadrillas están trabajando en todos los turnos", afirmó y destacó la incorporación de tecnología para optimizar la red de agua.. A través de esas válvulas automáticas que se controlan de manera remota con una computadora, detalló, se pueden administrar las presiones y ver entre un lugar y otro la cantidad de agua que circula y si eventualmente hay perdidas."A todas estas acciones tenemos que sumarle un consumo responsable del agua que hace la ciudadanía. Esta crisis hídrica es una enorme invitación a la reflexión en torno a la cuestión ambiental, a los modos de producción y a los hábitos de consumo", resaltó Bahl.Luego, anunció que en los próximos días se va a firmar el convenio paraCon esa obra, remarcó, "desde la planta de Echeverría hasta ese Centro Distribuidor, vamos a llegar con una cañería directa. Son 13 km y toda la zona Sur de Paraná, que hoy tiene muchos inconvenientes con el agua, va a tener una solución definitiva”.Participó el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento.