Video: el momento en que se entregó el acusado de balear a policía y su sobrina

Sobre el hecho

Policiales El acusado de balear a policía y su sobrina era investigado por presuntos robos

El estado de salud de las víctimas

José Brian López, el sujeto de 26 años acusado por apuñalar y balear a su pareja y a la sobrina de ésta se entregó este mediodía en Tribunales.El hombre arribó a Tribunales a bordo de un remis Palio de una empresa de Colonia Avellaneda y según confirmó este medio estaba armado. Allí lo esperaban una cantidad de policías, donde fue inmediatamente detenido.Las cámaras deregistraron el momento justo en que López baja del remis y es detenido. Según se observó, el sujeto tenia consigo un arma calibre 9 milímetros y se presume que se trata del arma de la cabo Carla Ledesma.El sujeto llegó, como pasajero de un remis de una empresa de Colonia Avellaneda, a la sede de calle Laprida. Sin embargo, el comisario Ángel Ricle señaló aque “se tenía conocimiento de que se estaría dirigiendo a Tribunales”, explicó en referencia a que el sujeto era seguido por personal policial.En tanto, en la sede de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, el Dr. Leandro Dato, quien había recepcionado las denuncias que Ledesma radicó contra su ex pareja, esperaba que la madre de la víctima pueda aportar mayores datos que sumen a la reciente investigación.Según confirmó Elonce TV, no se registraron acusaciones por violencia de género contra López, actual pareja de Ledesma.Tras descender del remis, Lopez, declaró a este medio que “no me acuerdo lo que pasó anoche”, haciendo referencia al tremendo hecho donde baleo y apuñaló a su pareja y a la sobrina de ésta.La cabo de Policía, Carla Ledesma, de 36 años sufrió lesiones de arma blanca y dos heridas de bala, una de ellas en la cabeza. Su sobrina, Eliana Ledesma, de 25 años, resultó baleada en el abdomen, en un hecho ocurrido en el domicilio que la primera compartía hasta anoche con Brian López, quién era su actual pareja.Según supo Elonce TV, la Policía concurrió pasada la medianoche a la vivienda de calle Basavilbaso, entre Ramírez y Rivadavia, San Benito, luego de recibir un llamado en el que alertaban que se escuchaban detonaciones de arma de fuego y desesperados pedidos de auxilio.Según los primeros datos obtenidos por los investigadores, en la vivienda se habría originado una discusión. En medio de la misma, el hombre habría tomado el arma reglamentaria de la uniformada y efectuó varios disparos hacia ambas mujeres, para luego darse a la fuga con la pistola en sus manos. Tomó por calle Ramírez hacia el puente de Las Tunas.Sobre el estado de salud de las víctimas, el jefe de Guardia del hospital San Martín, Fernando Giménez, indicó a Elonce TV que en el sector a su cargo se encuentra internada Eliana, quien “retornó a la sala de terapia intensiva de la Guardia tras ser sometida a una cirugía exploratoria y una reparación de las lesiones que tenía”.“Salió con asistencia respiratoria mecánica, por su estado delicado, por lo que era necesaria una cama de terapia intensiva. Como nosotros teníamos disponibilidad, por ahora pasó acá. Aparentemente tendría dos lesiones que son las visibles en el abdomen. Son heridas importantes, sobre todo lo que son vísceras huecas, es decir los intestinos”.