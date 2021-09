La “tranquilidad” de madre primeriza tras recibir la segunda dosis de Sputnik V

La experiencia de una madre primeriza

En el marco de la vacunación contra el coronavirus, unas mil personas fueron convocadas este jueves en el Complejo Escuela Hogar de Paraná para recibir la segunda dosis de Sputnik V.Un hombre contó aque completar el esquema con el segundo componente de Sputnik V, “es una tranquilidad y te a esperanza para salir adelante”.“Recibí la primera dosis de Spuntik V en junio y quería la segunda dosis de la misma marca, porque tenía un poco de miedo, hay tanta información y no sabía que elegir, ahora es una tranquilidad”, valoró una mujer y destacó que en su familia la mayoría están vacunados.Además, contó que durante la cuarentena ella y su pareja fueron padres primerizos. “Fue complejo, por un lado, tuve una licencia por maternidad extendida y eso es bueno, pero por el otro, estuvimos mucho tiempo los tres solos, no podíamos ver a nadie y en algunos casos necesitábamos ayuda”.“El posparto fue complejo por la depresión, los controles se respetaron, pero fueron los indispensables”, sumó. Además, destacó que su pequeño hijo tuvo muy poco contacto presencial con los familiares: “Es un bebé zoom”, bromeó la madre.“Ahora estamos volviendo a nuestro ciclo normal de trabajo y atención al público”, culminó.Por otro lado, Vilma Ecker, encargada de la vacunación en Escuela Hogar, dijo que este jueves aplican unas mil dosis del segundo componente de Sputnik V y destacó que las personas que asisten a la vacunación y tienen síntomas de alergias u compatibles con covid “se les aconseja no aplicarles la vacuna”.“Muchas veces pueden ser síntomas de coronavirus, y es preferible esperar un poco y ver cómo evoluciona la salud de esa persona.”, culminó.