Escuela Bazán y Bustos solicita una garrafa para poder brindar la copa de leche

La Escuela Bazán y Bustos solicita la colaboración de una garrafa para poder brindar la copa de leche.



Omar Gómez, el rector de la institución, explicó a Elonce TV que “desde este mes le estamos dando la leche a los chicos, pero no tenemos garrafa para poder calentarla. Teníamos una y nos la robaron, luego no la pudimos reponer. Necesitamos que algún alma caritativa nos done una que tenga y no ocupe. Tenemos la cocina, los quemadores, pero nos están faltando las garrafas”.



La escuela tiene una matrícula de 430 chicos que concurren en tres turnos. “Ahora se les da galleta, queso y dulce, o pan con dulce de leche. La primaria nos ayuda por la mañana, ya que ellos sí tienen comedor y nos calientan y preparan la leche. El tema es con los otros turnos”, dijo.



Las meriendas se sirven en las aulas para respetar los protocolos. Se dan cinco minutos antes de que finalicen las clases.



Quien desee colaborar puede acercarse a la institución, ubicada sobre calle Santos Vega 1160, en barrio El Sol. Las autoridades pueden ir a buscar la garrafa y, para ello, es necesario avisar al teléfono 4270058. Clases “Los chicos cumplen muy los protocolos, hemos logrado que todos los cursos estén trabajando dentro de la escuela. El turno que menos población tiene es el de la noche, pero vienen muchos adultos a terminar la escuela, es una materia pendiente en su vida”, remarcó.



Asimismo, comentó que “en todos los turnos se sintió la no presencialidad, pero los chicos han ido regresando de a poco a la escuela. La matrícula ha decaído porque no tienen internet en la mayoría de los casos. Somos optimistas en que con la presencialidad el año que viene van a volver más chicos”.



Por su parte, Cecilia Ormaechea, docente de Sistema de Información Contable, explicó que “para los chicos, sobre todo en este tipo de materias, es importante estar presentes porque es la mejor forma de aprender, virtualmente fue muy complicado”.



Uno de los alumnos, Carlos, dijo que “está bueno venir a estudiar, es más fácil presencial que virtual. A todos se nos complicó. Los profes mandaban videos, pero había que buscar en internet. Presencial entendemos mejor”.



Eva, otra alumna, comentó que “prefiero la presencialidad. Se me complicaba estudiar en casa, no había wifi. Para mí es importante terminar la escuela”. Elonce.com