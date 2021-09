Balance positivo del nuevo Sistema de Habilitaciones Comerciales

Las principales consultas realizadas son asistencia para interiorizarse sobre su funcionamiento, la forma más sencilla de realizar el escaneo de toda la documental adjunta requerida o sobre mecanismos para combinar los archivos por cargar en el sistema.



De este modo, para los contribuyentes que ya iniciaron el trámite y para aquellos que lo iniciarán, avanzará rápidamente hacia su resolución; no implicarán más visitas a la oficina por revisiones, notificaciones o nuevas presentaciones asociadas a documentación faltante.



Cabe destacar que el personal del área de Habilitaciones fue previamente capacitado para la implementación del sistema digital, lo cual no sólo equivale a realizar una tarea ordenada en tiempo presente. Adicionalmente permite el teletrabajo -anteriormente inviable- y una colaboración grupal en torno a las correcciones que el nuevo sistema, naturalmente, requiere.



Facilidades de pago

Cabe destacar que a todos aquellos comercios que por alguna razón no han podido terminar el trámite de habilitación o se le haya vencido, se realizará una moratoria hasta fin de año para que ingresen al sistema de habilitación nuevo.