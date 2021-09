Copnaf explicó qué ocurrirá con los empleados del Hogar Ángeles Custodios

Paraná Preocupa la fuente laboral de empleados de un Hogar que depende de Copnaf

Trabajadores que prestan servicio en elexpresaron su preocupación por la continuidad de su fuente laboral ante la finalización del convenio que la Orden religiosa mantenía con el COPNAF., comunicó ael presidente del Copnaf, Gabriel Leconte.Y agregó: “En medio de eso, hubo un trabajo fructífero para nosotros de parte de una presentación realizada por la Defensoría ante un Juzgado de Familia porque se trabajó desde la dirección de Infancias con las promotoras y que tuvo. PeroAl confirmar que el convenio entre la Orden religiosa y el organismo provincial tiene vigencia hasta el 5 de diciembre, Leconte aseguró que desde el Copnaf no se cerró el diálogo para con el destino que tendrán los trabajadores que prestaban servicio en el hogar de calle Hernandarias 2532. “Se los invitó a continuar participando enteniendo en cuenta que el Copnaf es un organismo técnico-administrativo que tiene como primera normativa el delinear los sistemas de protecciones locales en pos de los niños y adolescentes”, informó.De igual manera, el funcionario provincial remarcó que. “Se seguirá descentralizando el dinero correspondiente, pero la cuestión laboral no es una competencia de este organismo y, aclaró. “No podemos absorber personal de una ONG a la planta del Copnaf; sí intentamos dentro de los distintos convenios en el sistema de protección de Paraná qué se les puede ofrecer para que no queden fuera del sistema del Copnaf”, comentó al respecto.Según explicó Leconte, “el manejo del presupuesto tiene que ser ordenado” y de acuerdo a lo que fundamentó, desde la dirección del organismo a su cargo, “no se pueden tomar decisiones arbitrarias, ni discrecionales, ni alocadas”., apuntó el responsable del Copnaf.“Hubo cambios de paradigmas en cuanto a cambios en el cuidado, la forma de ver la niñez y los sistemas de protección.esto ya pasó en Gualeguay y un sinnúmero de ONG que trabajaban como hogares de día”, resumió el funcionario provincial.“Desde que la congregación nos notificó que no continuaría con el convenio, por una decisión unilateral, los equipos de este organismo pusieron el eje en los planes de trabajo para con los niños que están alojados y trabajando con el Registro de Adoptantes y los órganos judiciales correspondientes para impulsar decisiones respecto de la situación jurídica. Por eso, comunicó la vicepresidenta del Copnaf, Alejandra Ramírez.A lo cual, Leconte sumó que “los niños están dentro del sistema de protección, o, y se seguirá trabajando dentro del esquema de residencia o dispositivos de cuidados alternativos conforme a los planes de acción diseñados”.“Fue un encuentro fructífero en el que se delinearon algunos puntos a tratar en la paritaria sectorial para tener una agenda en común para establecer qué temas sería oportuno tratar en este momento; hubo un entendimiento adecuado, sobre todo en lo referido a condiciones laborales, incumbencias profesionales y de los promotores de derechos en los distintos dispositivos del Copnaf”, indicó Leconte.dejándolo al diálogo dentro de las posibilidades presupuestarias y económicas entendiendo que se está saliendo de una pandemia que nos atravesó a todos y encontrando consensos para llevar adelante esta difícil tarea que tiene sus particularidades en cuanto al régimen también”, agregó.Ramírez, por su parte, agregó: “Se trató de definir qué es lo específico dentro del organismo que en su momento otorgó una bonificación especial porque se nos definió como trabajadores esenciales, lo que hace claro que seguimos profundizando desde distintas aristas la particularidad de la prestación del servicio de cuidado para que también responda a un estándar de calidad para nuestros niños y adolescentes”.